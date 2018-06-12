В Киеве - массовое отравление курсантов Военного института

В Киеве в Военном институте телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут случилось массовое отравление учащихся курсантов. Как выяснили журналисты «Фразы», могли пострадать до 150 человек.

Как сообщают «Факты», узнать об отравлении удалось благодаря родственникам учащихся.

Отмечается, что сперва в вузе отказались комментировать информацию о ЧП, но после признали, что отравление было.

В институте говорят, что накануне на утреннем построении на боль в животе и плохое самочувствие пожаловались около полусотни курсантов, после чего их отправили в медсанчасть, где оказали первую помощь.

Отмечается, что сейчас здоровью курсантов ничего не угрожает. Сообщается, что многие заболевшие курсанты накануне были в увольнении в столице.

По данным «Киев Оперативный», число пострадавших может быть намного выше — до 150 человек.

Как писала «Фраза», в киевской гимназии зафиксировано массовое отравление детей.

В Киеве подростки отравились акционным майонезом, который бесплатно раздавали у метро.