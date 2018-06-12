Украинцы дружно продают валюту – побит прошлогодний рекорд

Граждане Украины продолжают массово сдавать валюту. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным НБУ, минувший май стал рекордным.

А НБУ уточнили, что в последний месяц весны украинцы продали на 350,6 миллионов долларов больше, чем купили.

Уточняется, что в мае банки купили у украинцев наличной валюты на 1,074 миллиарда долларов — это рекордный показатель минимум с 2015 года. Продали же банки валюты всего на 723,3 миллиона долларов — это рекордный показатель с декабря 2017 года.

Как говорится в сообщении, с начала 2018 года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 миллионов долларов.

Как писала «Фраза», гривну признали самой недооцененной валютой.