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Митрополит Онуфрий заявил, что предстоящий «Марш равенства» - это пропаганда греховных извращений

Митрополит Онуфрий заявил, что предстоящий «Марш равенства» - это пропаганда греховных извращений

В Киеве 17 июня в 14.30 в Мариинском парке, возле поклонного креста, будет совершен молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине. Как сообщили «Фразе» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в своем официальном обращении «к верным чадам и представителям Киевской городской власти» по поводу запланированного представителями ЛГБТ «Марша равенства».

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил в этот день в храмах и монастырях УПЦ вознести молитвы, чтобы Господь «не допустил распространения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов».

«Святая Православная Церковь, основанная Господом нашим Иисусом Христом и руководимая действием Святого Духа, веками стоит на страже сохранения чистоты евангельских истин. На протяжении веков наши деды и прадеды свято хранили и передавали своим потомкам семейные ценности, семейные традиции построенные на заповедях Божьих. Институт семьи — как союз мужчины и женщины, был установлен и освящен Самим Богом. И сегодня мы, православные украинцы, не можем молча наблюдать, как попираются и унижаются традиционные семейные отношения, а нам пытаются навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения», — отметил Предстоятель.

«В очередной раз наша Церковь подчеркивает, что проведение подобных мероприятий — это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности, половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того — навлечь гнев Божий на Украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев. Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

«Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарованной Богом свободой. А поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, беспокоясь о современном и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего Государства — городе Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ. Верим, что усиленные молитвы верующих, мудрость и взвешенность нашего руководства станут залогом милости и благословения Божьего для славного города Киева и Украинской земли!», — заключил Предстоятель.

Как сообщалось, в Киеве 17 июня представители ЛГБТ готовятся провести «Марш равенства» — «Киевпрайд». В прошлом году в марше приняли участие не менее 2 тысяч человек. В этом году прайд длится с 8 до 17 июня, начался насыщенной кино-программой, будет включать в себя дискуссионные и развлекательные ивенты и закончится «Маршем равенства».

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил читателям определиться с отношением к «Маршу равенства», который представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в Киеве уже в четвертый раз. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Есть ли необходимость проводить „Марш равенства“ в Украине?». Украинцы в большинстве разделяют традиционные взгляды на взаимоотношения полов и относятся к демонстрации однополых отношений резко отрицательно.

Тэги: общество

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