Главные новости за 11 июня 2018 года

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, но заработать он может лишь через полгода. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый на прошлой неделе Верховной Радой закон № 7440 о создании Высшего антикоррупционного суда. Как написал Петр Порошенко в понедельник, 11 июня, «сегодня в этот исторический день — годовщину безвиза — подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде». Он отметил, что «это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране».

«Киллер» Бабченко утверждает, что до конца с ним так и не расплатились. Действия предполагаемого организатора покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа поставили под угрозу всю спецоперацию СБУ по его «убийству». Об этом рассказал потенциальный «киллер» Алексей Цимбалюк. По его словам, через полчаса после визита к Аркадию Бабченко 29 мая он сообщил Герману, что работа выполнена. Учитывая, что тот якобы любил называть журналиста «глистом», то докладывая о выполнении заказа он написал в одном из мессенджеров, что «глиста вытравил».

Жебривский подал в отставку с должности главы Донецкой области. Порошенко принял. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. В частности, перечислив свои достижения, чиновник сообщил, что в субботу, 9 июня, встретился с президентом Украины и попросил его об отставке. В итоге Порошенко заявление принял, 13 июня его должен рассмотреть Кабинет министров. Отметим, что Жебривский не назвал причины своего решения.

Победа закарпатской команды на чемпионате «непризнанных государств» вызвала скандал. Закарпатская команда Karpatalja приняла участие в футбольном чемпионате непризнанных государств, который прошел в Лондоне. Эта поездка уже стала причиной скандала. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы разобраться с ситуацией и выяснить, кто финансирует команду.

В Черновцах проверяют «общественников», собравшихся праздновать столетие вхождения Буковины в Румынию. Одна из общественных организаций Черновцов собиралась праздновать столетие вхождения Буковины в состав Румынии. Данным фактом заинтересовались в СБУ. В СБУ, в частности, отметили, что «общественники» занимались распространением материалов, которые «могли содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства». Например, во время выступления в областном центре представители организации показывали присутствующим «картографические изображения территории Черновицкой области в составе т.н. «Великой Румынии».

«Убийца» Бабченко признался, что вместо выстрелов пожелал журналисту «доброго здоровья». Ветеран антитеррористической операции и активист ДУК «Правый сектор» Алексей Цимбалюк, который должен был стать киллером российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, описал детали инсценировки его убийства. В частности, по словам несостоявшегося убийцы, на место потенциального преступления он прибыла за 2-3 дня до назначенной даты. В рамках спецоперации Службы безопасности Украины он осмотрел маршрут подхода и ухода, изучил наличие и направление съемки камер наблюдения. «Нужно было сделать все, чтобы полицейские не нашли меня в первый же день, потому что все бы сразу рассыпалось, разломалось», — объяснил Цимбалюк.

Мэр Киева Кличко слетал в США, где его включили в Международный зал боксерской славы. Мэра Киева Виталия Кличко включили в Международный зал боксерской славы. Он стал первым украинцем, удостоенным такой спортивной чести. Для этого бывший чемпион мира в супертяжелом весе слетал в город Канастот (США), где и состоялась официальная церемония. Отмечается, что Виталий Кличко был на церемонии со своим братом Владимиром.

На Западной Украине дотла сгорела вековая церковь. В Ивано-Франковской области сгорела церковь. ЧП случилось в ночь на понедельник, 11 июня, в селе Новица. Сообщается, что церковь Преображения Господня, которая принадлежала общине УПЦ Киевского патриархата, была построена в 1921 году и зарегистрирована, как памятник градостроительства и архитектуры местного значения. По данным ГСЧС, огонь полыхал на площади 250 квадратных метров.

В лесопарковой зоне на Левом берегу Киева вспыхнул большой пожар. В Киеве горит лесопарковая зона на Левом берегу. О ЧП стало известно днем понедельника, 11 июня. Как сообщили в ГСЧС столицы, площадь возгорания составила три гектара.

В США открылась библиотека твитов Трампа. Посетить тур может любой желающий. В Калифорнии (США) открыли библиотеку твитов президента США Дональда Трампа. Совершить виртуальный тур по ней может любой желающий. Доступ к библиотеке твитов Дональда Трампа доступен уже сейчас в любой точке мира. После того, как Белый дом заявил, что записи в «Твиттере» Дональда Трампа являются «официальными сообщениями президента», активисты решили собрать их воедино, после чего и появилась библиотека.

Эрдоган предрек Австрии религиозную войну. Президент Турции Реджеп Эрдоган жестко осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей в стране. Турецкий лидер предрек австрийцам религиозные проблемы. Как заявил Реджеп Эрдоган, такое решение властей Австрии ведет к «войне между крестом и полумесяцем». Он назвал его «антиисламским» и пообещал, что Турция примет ответные меры.

Американские ученые нашли полезным ежедневно съедать по яйцу и выпивать более трех чашек кофе. Яйца, молочные продукты, овощи и даже кофе могут активно помочь людям в деле защиты от проблем со здоровьем. Соответствующие данные опубликованы Американским обществом питания в ходе первой конференции Nutrition 2018, которая проходит 9-12 июня в Бостоне. В частности, как сообщает EurekAlert!, в ходе 12-недельного исследования пациентов с избыточным весом или ожирением, находящихся на стадии пред или 2 типа диабета, было установлено, что ежедневное употребление яиц может помочь снизить факторы риска, связанные с этой болезнью.