Эрдоган предрек Австрии религиозную войну

Президент Турции Реджеп Эрдоган жестко осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», турецкий лидер предрек австрийцам религиозные проблемы.

Как заявил Реджеп Эрдоган, такое решение властей Австрии ведет к «войне между крестом и полумесяцем».

Он назвал его «антиисламским» и пообещал, что Турция примет ответные меры.

Сейчас у власти в Австрии находится консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца, известная своей антиисламской позицией.

Как писала «Фраза», Турция выводит из США все свои золотые запасы.

Ранее Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции своих войск в Сирии.