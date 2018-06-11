Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, но заработать он может лишь через полгода

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый на прошлой неделе Верховной Радой закон № 7440 о создании Высшего антикоррупционного суда. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил у себя в «Твиттере».

Как написал Петр Порошенко в понедельник, 11 июня, «сегодня в этот исторический день — годовщину безвиза — подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Он отметил, что «это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране».

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Высший антикоррупционный суд может полноценно заработать в Украине лишь в конце 2018 — начале 2019 года.

Также директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник добавил, что Петр Порошенко должен подать технический законопроект, чтобы запустить работу Высшего антикоррупционного суда.

Как писала «Фраза», Верховная Рада приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде» в прошлый четверг.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если Верховная Рада провалит закон.