Катаясь на крыше электропоезда, в Киеве пострадали ребенок и мужчина, – СМИ

На Дарницком вокзале в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут получил удар током 13-летний парень.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 10 июня.

Потерпевший получил ожоги рук и груди, находясь на крыше электропоезда. Сообщается, что он катался на крыше электрички, из-за чего и получил удар током.

На месте происшествия работала полиция, пожарные и три бригады скорой помощи.

По данным УНН, у ребенка «диагностировали общую электротравму из-за поражения от высоковольтной сети и ожог тела второй степени (около 55%)». Также тут нашли тело 23-летнего мужчины.

Как писала «Фраза», на днях шестилетняя девочка погибла от удара током на пороге собственной квартиры.

Весной из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы.