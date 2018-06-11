В США открылась библиотека твитов Трампа. Посетить тур может любой желающий

В Калифорнии (США) открыли библиотеку твитов президента США Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», совершить виртуальный тур по ней может любой желающий.

Доступ к библиотеке твитов Дональда Трампа доступен уже сейчас в любой точке мира.

После того, как Белый дом заявил, что записи в «Твиттере» Дональда Трампа являются «официальными сообщениями президента», активисты решили собрать их воедино, после чего и появилась библиотека.

Как известно, Дональд Трамп активно ведет свой «Твиттер», оставляя там по несколько твиттов в день, комментируя в них все — от личной жизни до международной политики.

Как писала «Фраза», недавно Дональд Трамп похвастался в «Твиттере» фотографией с Ким Кардашьян.

Ранее McDonald’s у себя в Твиттере назвал Дональда Трампа «отвратительной пародией на президента с крошечными руками», после чего в компании заявили, что аккаунт взломали.