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В Черновцах проверяют «общественников», собравшихся праздновать столетие вхождения Буковины в Румынию

В Черновцах проверяют «общественников», собравшихся праздновать столетие вхождения Буковины в Румынию

Одна из общественных организаций Черновцов собиралась праздновать столетие вхождения Буковины в состав Румынии. Как выяснили журналисты «Фразы», данным фактом заинтересовались в СБУ.

В СБУ, в частности, отметили, что «общественники» занимались распространением материалов, которые «могли содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства». Например, во время выступления в областном центре представители организации показывали присутствующим «картографические изображения территории Черновицкой области в составе т.н. «Великой Румынии».

Как сообщили в СБУ, карты были изготовлены «для пропаганды «празднования» на территории Украины столетия создания «Великой Румынии».

Как отмечают спецслужбы, подозреваемые также распространяли литературу, в которой могли содержаться призывы к «восстановлению так называемой „исторической справедливости“ через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и „возвращение“ территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав Румынского государства».

На данный момент продолжаются обыски и следственные действия в рамках уголовного производства по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность).

Как писала «Фраза», на Буковине услуги можно оказывать на любом языке, кроме русского.

Ранее Венгрия и Румыния объединят силы в борьбе против украинского закона об образовании.

Тэги: общество, СБУ, Черновцы, Румыния, сепаратизм, Буковина

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