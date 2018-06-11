Американские ученые нашли полезным ежедневно съедать по яйцу и выпивать более трех чашек кофе

Яйца, молочные продукты, овощи и даже кофе могут активно помочь людям в деле защиты от проблем со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие данные опубликованы Американским обществом питания в ходе первой конференции Nutrition 2018, которая проходит 9-12 июня в Бостоне.

В частности, как сообщает EurekAlert!, в ходе 12-недельного исследования пациентов с избыточным весом или ожирением, находящихся на стадии пред или 2 типа диабета, было установлено, что ежедневное употребление яиц может помочь снизить факторы риска, связанные с этой болезнью.

Как рассказал в ходе конференции Ширин Пурафшар из Виргинского университета, участники эксперимента, которые каждый день съедали по яйцу, показали лучшие показатели уровня сахара в крови натощак и резистентность к инсулину. Кроме того, употребление яиц существенно не повлияло на уровень холестерина.

Юми Таката из Университета штата Орегон обследовал с коллегами 101677 человек в возрасте от 54 до 83 лет. Оказалось, что у тех из них, кто регулярно употреблял молочные продукты с низким содержанием жира или ферментированные молочные продукты, например, йогурт, резко снижался риск развития колоректального рака.

Исследователи из Медицинского центра Университета Раш на протяжении 4,5 лет наблюдая за 706 пациентами установили, что употребление зеленых листовых овощей и ягод напрямую связано с уменьшением риска развития паркинсонизма (группа неврологических расстройств, вызывающих проблемы двигательного аппарата, аналогичные тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона).

Наконец, по данным Эмили Ху из Школы общественного здоровья и здравоохранения Университета Джона Хопкинса, которая обследовала более 14 тыс. человек в возрасте от 45 до 64 лет, те из них, кто пил три или более чашек кофе в день, покзали более низкий риск госпитализации, связанной с заболеваниями печени, чем те, кто не пьет кофе.

При этом издание подчеркивает, что доклады, представленные в ходе Nutrition 2018, были отобраны экспертной комиссией, но не подвергались строгой проверке, необходимой для публикации в научном журнале. Поэтому все озвученные результаты следует считать предварительными.

в «Питание 2018», были отобраны комитетом экспертов, но обычно не проводились строгий процесс экспертной оценки, такой как требуемый для публикации в научном журнале. Таким образом, представленные результаты следует считать предварительными до тех пор, пока не будет доступна рецензируемая публикация.

Американское общество питания — национальный исследовательский центр в США, в который входят более 3 тыс. специалистов в сферах клеточного и физиологического питания, обмена веществ, общественного здравоохранения, науки о народонаселении, а также науки и техники в области пищевых продуктов. Основан в 1928 году. Публикует четыре рецензируемых журнала и предоставляет возможности обучения и профессионального развития для продвижения исследований, практики и образования в области питания.

Как сообщала «Фраза», в середине 2010 года ученые из Квинслендского института медицинских исследований (Австралия) выяснили, что ежедневное употребление чая значительно снижает риск возникновения рака яичников.

В конце 2013 года шведские ученые заявили, что превышение суточной нормы, равной двум стаканам молока, может быть крайне опасным для здоровья человека.

Узнать, какие продукты подходят для нормализации работы сердца, можно здесь.

Подробнее прочитать о влиянии еды на болезни человека можно в интервью «Фразы» с гастроэнтерологом Натальей Носко.