Матчи чемпионата мира в России посетят шесть тысяч украинцев

Украинцы тоже будут среди болельщиков на матчах чемпионата мира в России, который стартует 14 июня. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные опубликовала пресс-служба ФИФА.

В ФИФА сообщили, что за несколько дней до старта турнира билеты на матчи в России приобрели около шести тысяч украинцев.

Не исключено, что куплено их будет за оставшиеся дни еще больше.

Не уточняется, из каких регионов нашей страны были приобретены билеты.

Ранее «Фраза» рассуждала о том, нужно ли показывать в Украине российский чемпионат мира. Как известно, уже появилось расписание трансляций матчей.