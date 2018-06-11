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Украину накроют дожди и грозы

Украину накроют дожди и грозы

В ближайшие дни в Украине спадет жара. Как выяснили журналисты «Фразы», на страну надвигается сильный циклон, который принесет с собой дожди и грозы.

По данным Гидрометцентра, жара спадет уже в понедельник. Тогда же с Западной Украины начнет двигаться дождевой циклон.

По Украине пройдут ливни с грозой.

В Киеве в ближайшие дни также ожидаются дожди. Впрочем, похолодания в столице не будет, однако воздух благодаря осадкам посвежеет.

Как писала «Фраза», ранее синоптик спрогнозировал погоду на все лето: дожди и холодный август.

В первые дни лета из-за жары Киев заполонили бабочки.

Тэги: общество, погода, гроза, дожди

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