Главные новости за 9-10 июня 2018 года

Порошенко созвонился с Путиным, чтобы обсудить судьбу украинских политзаключенных. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос освобождения наших политзаключенных. Между двумя президентами состоялся телефонный разговор.

Голодающего политзаключенного украинского режиссера Сенцова осмотрели российские врачи. К находящемуся в российском заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову допустили врачей. Осмотр был вызван голодовкой, которая длится уже 27 дней.

Гройсман сообщил о старте приватизации «небольших предприятий». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о старте в стране новой волны приватизации. Начнется она уже в июне.

Рейтинг экологии: четыре украинских города попали в топ-500 самых «грязных» в мире. Ученые составили рейтинг экологии городов мира. Был опубликован топ-500 списка проекта «Сеточной модели углеродного следа в мире».

Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители». Экспертная группа, созданная Министерством образования Украины, рекомендует авторам учебников заменять слово «родители» на «родные».

Михайловскую площадь в Киеве наконец-то освободили от парковки. На Михайловской площади в Киеве запретили парковаться. Также тут запрещен транзитный проезд транспорта.

Конгресс США готовится признать Голодомор в Украине геноцидом. В США на уровне Конгресса собираются признать голод 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующая резолюция зарегистрирована в палате представителей.

Американцы создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев. В США сумели создать новый суперкомпьютер. Прорыв совершили специалисты Национальной лаборатории при министерстве энергетики страны.

Трамп отказался подписать коммюнике G7, поддерживающее суверенитет и целостность Украины. Президент США Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита «Большой семерки».

Ученые из США подсчитали, сколько людей нужно, чтобы устроить в стране «революцию». Американские ученые задались интересным вопросом: сколько людей необходимо для того, чтобы в корне изменить общественное мнение и, например, устроить в стране «революцию», поменяв власть? Социум исследовали ученые из университета Пенсильвании.