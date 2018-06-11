Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Главные новости за 9-10 июня 2018 года

Главные новости за 9-10 июня 2018 года

Порошенко созвонился с Путиным, чтобы обсудить судьбу украинских политзаключенных. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос освобождения наших политзаключенных. Между двумя президентами состоялся телефонный разговор.

Голодающего политзаключенного украинского режиссера Сенцова осмотрели российские врачи. К находящемуся в российском заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову допустили врачей. Осмотр был вызван голодовкой, которая длится уже 27 дней.

Гройсман сообщил о старте приватизации «небольших предприятий». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о старте в стране новой волны приватизации. Начнется она уже в июне.

Рейтинг экологии: четыре украинских города попали в топ-500 самых «грязных» в мире. Ученые составили рейтинг экологии городов мира. Был опубликован топ-500 списка проекта «Сеточной модели углеродного следа в мире».

Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители». Экспертная группа, созданная Министерством образования Украины, рекомендует авторам учебников заменять слово «родители» на «родные».

Михайловскую площадь в Киеве наконец-то освободили от парковки. На Михайловской площади в Киеве запретили парковаться. Также тут запрещен транзитный проезд транспорта.

Конгресс США готовится признать Голодомор в Украине геноцидом. В США на уровне Конгресса собираются признать голод 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующая резолюция зарегистрирована в палате представителей.

Американцы создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев. В США сумели создать новый суперкомпьютер. Прорыв совершили специалисты Национальной лаборатории при министерстве энергетики страны.

Трамп отказался подписать коммюнике G7, поддерживающее суверенитет и целостность Украины. Президент США Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита «Большой семерки».

Ученые из США подсчитали, сколько людей нужно, чтобы устроить в стране «революцию». Американские ученые задались интересным вопросом: сколько людей необходимо для того, чтобы в корне изменить общественное мнение и, например, устроить в стране «революцию», поменяв власть? Социум исследовали ученые из университета Пенсильвании.

Тэги: Петр Порошенко, общество, Владимир Путин, политика, Олег Сенцов

Комментарии

Колонка автора
10.06.18 09:31

Гниение. О прямой линии Путина

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

10.06.18 10:19

Фильм «Я не ведьма»: о свободе выбора, об освобождении от пут и ярлыков

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

Главные новости за 9-10 июня 2018 года

Главные новости за 9-10 июня 2018 года
10.06.18 19:00
431
Последние новости
10.06.18 21:20

Определены победители премии им. Волошина. Двоих дипломантов информационно поддержала Фраза.юа
10.06.18 19:00

Главные новости за 9-10 июня 2018 года
10.06.18 15:10

Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью
10.06.18 14:54

Матчи чемпионата мира в России посетят шесть тысяч украинцев
10.06.18 14:05

Украину накроют дожди и грозы
10.06.18 13:47

Трамп отказался подписать коммюнике G7. Кроме прочего, речь шла о поддержке суверенитета и целостности Украины
10.06.18 11:14

Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители»
10.06.18 08:55

Ученые «вернули к жизни» древнюю чуму, найденную в России
09.06.18 23:37

Любое крупное коррупционное дело так или иначе приведет к Порошенко
09.06.18 18:11

Ученые из США подсчитали, сколько людей нужно, чтобы устроить в стране «революцию»

Интервью

08.06.18 15:04

Когда рожать и как долго кормить грудью? Отвечает акушер-гинеколог Ольга Бугаенко

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью
Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью
Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью
Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью
На Харьковщине педофил несколько дней держал в плену ребенка
На Харьковщине педофил несколько дней держал в плену ребенка
Извержение вулкана на Гавайях: уничтожен залив и сотни домов
Извержение вулкана на Гавайях: уничтожен залив и сотни домов
Нардеп Мураев назвал заключенного режиссера Сенцова «террористом для части населения». Из-за этого в Раде случилась драка
Нардеп Мураев назвал заключенного режиссера Сенцова «террористом для части населения». Из-за этого в Раде случилась драка
Агрохолдинг устроил птичий могильник в Киевской области. Задержаны экс-регионал с женой
Агрохолдинг устроил птичий могильник в Киевской области. Задержаны экс-регионал с женой
Под Одессой взлетел на воздух автомобиль. Есть пострадавшие
Под Одессой взлетел на воздух автомобиль. Есть пострадавшие
Путин пообещал помогать «ДНР» и «ЛНР»
Путин пообещал помогать «ДНР» и «ЛНР»
С топорами и молотами. Националисты снесли цыганский лагерь в Голосеевском парке
С топорами и молотами. Националисты снесли цыганский лагерь в Голосеевском парке
Хирург вел себя как мясник, - в Сети обсуждают скандальное видео с замминистра здравоохранения Линчевским (видео 18+)
Хирург вел себя как мясник, - в Сети обсуждают скандальное видео с замминистра здравоохранения Линчевским (видео 18+)
Журналисты выяснили, сколько стоит обед в мэрской столовой. И это в центре Киева
Журналисты выяснили, сколько стоит обед в мэрской столовой. И это в центре Киева
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов