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Трамп отказался подписать коммюнике G7. Кроме прочего, речь шла о поддержке суверенитета и целостности Украины

Трамп отказался подписать коммюнике G7. Кроме прочего, речь шла о поддержке суверенитета и целостности Украины

Президент США Дональд Трамп дал указание своим представителям не подписывать первоначальный вариант итогового коммюнике саммита «Большой семерки». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сам политик написал на своей странице в Twitter.

Он объяснил свои действия поведением премьер-министра Канады Джастина Трюдо. «Учитывая неправдивые заявления Джастина во время пресс-конференции и тот факт, что Канада поддерживает огромные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим представителям не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения пошлин на автомобили, заполоняющие американский рынок», — написал Трамп.

Глава Белого дома также раскритиковал поведение главы канадского правительства до и после саммита. «Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был учтив и мягок во время наших встреч на G7, чтобы как только я уеду дать пресс-конференцию, заявив, что „пошлины США были оскорбительными“, и он „не даст сесть себе на шею“. Очень нечестная и слабая позиция. Наши пошлины — это ответ на его 270% на наши молочные продукты» — добавил он.

Между тем, как сообщает «Новое Время», в совместном коммюнике лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. А также подчеркнули, что продление санкций против России «непосредственно привязано к неспособности РФ сполна выполнить свои обязательства, в соответствии с Минскими соглашениями, и продемонстрировать уважение к суверенитету Украины».

Как сообщали СМИ, очередной саммит лидеров стран «Большой семерки» прошел 8-9 июня в канадском городе Ла-Мальбе в районе Шарлевуа-Эст .

Как сообщала «Фраза», в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессивной политики России в отношении Украины «Большая восьмерка» исключила Россию из своих рядов и отказалась от проведения саммита G8 в Сочи, вернувшись к формату «Большой семерки».

«Большая семерка» включает в себя Великобританию, Германию, Италию, США, Францию и Японию, которые впервые встретились в формате «шестерки» в 1975 году. Через год к ней присоединился седьмой участник — Канада. Данный союз не является официальной международной организацией, не основан на международном договоре и не имеет устава. Решения «семерки» не имеют обязательной силы.

Тэги: США, Украина, мир, политика, Канада, Дональд Трамп, пошлины, Большая семерка

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