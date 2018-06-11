Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители»

Экспертная группа, созданная Министерством образования Украины, рекомендует авторам учебников заменять слово «родители» на «родные». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, антидискриминационная экспертиза, которая проводится в отношении учебников, печатаемых за государственный счет, установила, что большинство детей не находят в них ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было установлено, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью (в то время как в стране таковыми являются 6% населения), а пожилые люди изображаются исключительно немощными.

Признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Речь о том, что о детях могут заботиться только девочки, а техническими профессиями могут заниматься исключительно мальчики.

Кроме того, специалисты посоветовали заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». По словам чиновников, часть общества не поняла целесообразности подобного замечания. Ведь сейчас в Украине 3 млн детей (а это почти 40%) проживают в неполных семьях. Особенно остро это чувствуется после того, как часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

Таким образом, как считают в Министерстве, задачи в учебнике вроде «Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. По этой же причине были высказаны предостережения к макетам учебников, где подбираются изображения исключительно полных семей.

Вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос «Как и где познакомились твои родители?». Рядом сразу дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

— мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;

— мама или папа уже находятся в другом браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;

— ребенок, у которого умерли родители, воспитывается другими родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка.

В министерстве также сообщили, что в рабочую группу, созданную для проводения антидискриминационной экспертизы, входят 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), представляющих различные высшие учебные заведения (в частности — педагогические), общественные организации Украины или соответствующие сотрудники МОН.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года Министерство юстиции Украины подписало документ, который устанавливает порядок зачисления детей в первый класс. В соответствии с ним абсолютно всем детям гарантировано поступление в школу, которая находится ближе всего к месту жительства. Им не нужно будет сдавать никаких экзаменов, и проходить какие-то тесты.

В этом году для первоклашек по результатам специального конкурса государство напечатает более 4 млн экземпляров учебников. Все 4 млн 117 тыс. 743 учебников общей стоимостью в 198,77 тыс. грн разработаны на базе нового государственного стандарта и учитывают компетентностный подход.