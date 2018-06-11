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Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители»

Эксперты посоветовали Министерству образования убрать из учебников слово «родители»

Экспертная группа, созданная Министерством образования Украины, рекомендует авторам учебников заменять слово «родители» на «родные». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, антидискриминационная экспертиза, которая проводится в отношении учебников, печатаемых за государственный счет, установила, что большинство детей не находят в них ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было установлено, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью (в то время как в стране таковыми являются 6% населения), а пожилые люди изображаются исключительно немощными.

Признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Речь о том, что о детях могут заботиться только девочки, а техническими профессиями могут заниматься исключительно мальчики.

Кроме того, специалисты посоветовали заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». По словам чиновников, часть общества не поняла целесообразности подобного замечания. Ведь сейчас в Украине 3 млн детей (а это почти 40%) проживают в неполных семьях. Особенно остро это чувствуется после того, как часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

Таким образом, как считают в Министерстве, задачи в учебнике вроде «Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. По этой же причине были высказаны предостережения к макетам учебников, где подбираются изображения исключительно полных семей.

Вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос «Как и где познакомились твои родители?». Рядом сразу дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

— мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;

— мама или папа уже находятся в другом браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;

— ребенок, у которого умерли родители, воспитывается другими родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка.

В министерстве также сообщили, что в рабочую группу, созданную для проводения антидискриминационной экспертизы, входят 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), представляющих различные высшие учебные заведения (в частности — педагогические), общественные организации Украины или соответствующие сотрудники МОН.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года Министерство юстиции Украины подписало документ, который устанавливает порядок зачисления детей в первый класс. В соответствии с ним абсолютно всем детям гарантировано поступление в школу, которая находится ближе всего к месту жительства. Им не нужно будет сдавать никаких экзаменов, и проходить какие-то тесты.

В этом году для первоклашек по результатам специального конкурса государство напечатает более 4 млн экземпляров учебников. Все 4 млн 117 тыс. 743 учебников общей стоимостью в 198,77 тыс. грн разработаны на базе нового государственного стандарта и учитывают компетентностный подход.

Тэги: общество, родители, учебник, Министерство образования и науки, образование

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