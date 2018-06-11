Ученые «вернули к жизни» древнюю чуму, найденную в России

Ученые из Германии «вернули к жизни» геном чумной палочки, следы которой нашли возле современной российской Самары. Как выяснили журналисты «Фразы», этой чуме — около 3,8 тысяч лет.

Как пишет журнал Nature Communications, данный образец чумы отличается по устройству ДНК от более ранних версий, и она уже была приспособлена для распространения через блох.

Как сообщает Институт изучения истории человечества в немецком Йене, чьи ученые исследовали чуму в Европе, бушевавшую тут в Средневековье, они восстановили геном чумы и нашли в нем мутации. В 2016 году, изучая останки жертв чумы в Марселе в 18 веке, ученые обнаружили, что эпидемия была вызвана тем же самым штаммом Yersinia pestis. Ранее они считали, что данная разновидность чумы исчезла, уступив место менее смертоносным штаммам.

Позже в российском Ставрополье были найдены следы чумы, оставшиеся еще из каменного века, когда, как считалось, чумная палочка еще не умела распространяться через блох, из-за чего не захватывала новые территории так быстро.

После этого близ Самары ученые нашли останки древних людей, у одного из которых обнаружили фрагменты ДНК древней Yersinia pestis. Кости второго человека тоже содержали следы чумной палочки, по мнению ученых, свидетельствует о том, что они умерли в одно время и были похоронены вместе.

Теперь ученые узнали, что чума из Самары была не похожа на ту, которую они нашли в Ставрополье. Сообщается, что в ее ДНК присутствовал ген ymt, необходимый для жизни внутри желудка блох. Ученые считают, что, если одна и та же бактерия погубила двух людей, то она распространялась от человека к человеку, как и в Средневековье.

Как писала «Фраза», на Мадагаскаре бушевала эпидемия чумы. Специалисты говорили, что есть вероятность попадания болезни в Европу.

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