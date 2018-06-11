Ученые из США подсчитали, сколько людей нужно, чтобы устроить в стране «революцию»

Американские ученые задались интересным вопросом: сколько людей необходимо для того, чтобы в корне изменить общественное мнение и, например, устроить в стране «революцию», поменяв власть? Как выяснили журналисты «Фразы», социум исследовали ученые из университета Пенсильвании.

Для своего эксперимента ученые создали десять онлайн-чатов по двадцать человек в каждом, предложив волонтерам поучаствовать в обсуждении того, какие слова можно употреблять в общении, за приход к консенсусу людям предлагали деньги, из-за чего разногласия были попросту не нужны. После того, как консенсус достигался, в чаты добавляли пользователей-«оппозиционеров», начинавших склонять мнение собравшихся в другую сторону.

Ученым удалось выяснить, что для смены мнения большинства достаточно 25% несогласных. Отмечается, что, как только каждый четвертый уходил в оппозицию, менялось мнение всего чата.

Как писала «Фраза», американцы создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев. Ранее ученые сумели подключить роботам «нервную систему».