Голодающего политзаключенного украинского режиссера Сенцова осмотрели российские врачи

К находящемуся в российском заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову допустили врачей. Как выяснили журналисты «Фразы», осмотр был вызван голодовкой, которая длится уже 27 дней.

Как сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ, был проведен консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы в Ямало-Ненецком округе, которые обследовали украинца.

Сообщается, что врачами были «даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента».

Комиссия подтвердила голодовку Олега Сенцова. Медики отметили, что он отказался от еды добровольно.

Также сообщается, что украинец «постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание».

Как писала «Фраза», Петр Порошенко созвонился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить судьбу украинских политзаключенных.

В мае Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув требование Кремлю. После этого российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщала, что у него ухудшилось состояние здоровья.