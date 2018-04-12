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Триллер в Лиге чемпионов: определились еще два полуфиналиста

Триллер в Лиге чемпионов: определились еще два полуфиналиста

11 апреля в Европе состоялись еще два четвертьфинальных поединка розыгрыша Лиги Чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», если в Мюнхене ничего сверхординарного не произошло, то в Мадриде зрители стали свидетелями настоящего триллера.

Мюнхенская «Бавария» после выездной победы над испанской «Севильей» со счетом 2:1 в родных стенах довольно спокойно довела эту дуэль до итоговой победы. Да, были моменты и у тех, и у других, но матч в итоге завершился безрезультативной ничьей — 0:0.

Зато в параллельном поединке на «Сантьяго Бернабеу», где мадридский «Реал» принимал туринский «Ювентус», разыгрался настоящий триллер. После уверенной победы 3:0 недельной давности, казалось, что подопечным Зинедина Зидана ничего не угрожает в ответной встрече. Однако уже на второй минуте Манджукич вывел «Ювентус» вперед, а за несколько минут до перерыва он же удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи хозяева поля попытались немного успокоить игру, но за полчаса до окончания основного времени грубейшая ошибка вратаря «Реала» Кейлора Наваса привела к третьему голу в его ворота, автором которого стал Блез Матюиди. В концовке встречи игроки «Реала» прочно прижали соперника к их штрафной, но все упорно шло к тому, что матч перейдет в овертайм и, не исключено, к серии пенальти.

Однако за двадцать секунд до окончания добавленного времени британский арбитр указал на «точку» в штрафной площадке «Ювентуса» и за разговоры выгнал с поля капитана гостей — голкипера Джанлуиджи Буффона. Что такого сказал легендарный вратарь судье — не понятно, но факт остается фактом. Исполнять вердикт вызвался Криштиану Роналду и он не промахнулся, отправив мяч точно в «девятку» без шансов для Щесны, который сменил Буффона в рамке ворот. В итоге — драматическая победа «Ювентуса» 3:1, но по сумме двух матчей в полуфинал шагает «Реал».

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 апреля состоялись первые ответные четвертьфинальные матчи. В английском «дерби» «Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Сити» и прошел дальше, а в Риме местная «Рома», обыграв со счетом 3:0 каталонскую «Барселону», также вышла в полуфинал.

Тэги: футбол, мир, ФК Реал, Лига чемпионов, спорт, ФК Бавария, ФК Ювентус, ФК Севилья

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