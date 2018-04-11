На «Интере» – премьера самого скандального сериала последних лет

В пятницу, 20 апреля, в 22:00 на телеканале «Интер» — премьера самого скандального сериала последних лет: итало-испано-французской драмы «Молодой Папа» (оригинальное название — The Young Pope). Как выяснили журналисты «Фразы», первые четыре серии «Молодого Папы» можно увидеть в пятницу в 22:00.

После сериал пойдет в субботу и в воскресенье в 22:30 (по три серии подряд)

10-серийная картина оскароносного режиссера Паоло Соррентино рассказывает историю самого молодого в истории Папы Римского.

Главный герой сериала — американский кардинал Ленни Белардо, который в свои 47 лет неожиданно стал главой католической церкви. Этот пост он занял благодаря интригам влиятельных кардиналов, избравшим молодого и не имеющего связей американца итальянского происхождения с расчетом манипулировать им в своих интересах. Но с самого начала правления нового понтифика все их надежды рушатся. Белардо — человек эксцентричный, противоречивый, непредсказуемый. То ли интриган, то ли святой. И что на уме у одержимого манией величия скромника — совсем непонятно.

Роль эксцентричного Папы Римского блестяще исполнил актер Джуд Лоу («Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «Отель «Гранд Будапешт», «Отпуск по обмену»).