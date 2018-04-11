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Ценности Православной Церкви способны поддерживать целостность украинского народа, - Иерусалимский Патриарх

Ценности Православной Церкви способны поддерживать целостность украинского народа, - Иерусалимский Патриарх

Ценности Православной Церкви способны поддерживать целостность и идентичность украинского народа. Об этом сказал Иерусалимский Патриарх Феофил III в своей резиденции на встрече с официальной делегацией Украинской Православной Церкви, сообщил «Фразе» Центр информации УПЦ.

«Писание, ценности Православной Церкви, способны поддерживать целостность и более всего — идентичность украинского народа. И когда мы говорим об идентичности, то это касается идентичности, относящейся к национальности, относящейся к языку, к традициям», — сказал Патриарх Феофил.

Вместе с тем Его Святейшество пожелал и простым людям, и мировым лидерам — «пользоваться здравым смыслом».

«Пусть Cвет святой Гробницы, который является Светом Господа нашего Иисуса Христа, просветит ум руководителей и согреет сердца! Чтобы они могли воплощать и принимать решения, которые будут способствовать восстановлению и исцелению ран (в тех трудностях, через которые — Ред.) проходит украинский народ. Но не только украинский народ проходит через ужасные испытания и даже опыт братоубийственной войны. Во всем мире существуют проблемы, конкуренция, антагонизм. То, что действительно необходимо людям и мировым лидерам — это пользоваться здравым смыслом», — сказал Иерусалимский Патриарх.

«Для нас Бог — это нечто очень конкретное. Святые — это великий дар. Цель Православной Церкви, как я уже сказал, сохранять, поддерживать идентичность. Конечная цель нашей Церкви — это изменить нас, освободить нас от греха. На языке Церкви грех означает болезнь: физическую, телесную и духовную болезнь. Поэтому нам необходимо преображение, которое мы можем достичь в Господе нашем Иисусе Христе, через Него, через Его Воскресение», — пожелал Иерусалимский Патриарх украинскому народу.

Тэги: общество

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