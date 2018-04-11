Главные новости за 11 апреля 2018 года

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга. Украине на погашение долгов в ближайшие два года необходимо привлечь 18 миллиардов долларов. По словам ведущего экономиста представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарука Кхана, $8 млрд необходимо будет привлечь на внешних рынках. «Украине на 2018-2019 года понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита», — цитирует Кхана «Интерфакс-Украина», указав, что речь идет о $18 млрд.

В Украине умерших хотят хоронить в чужие могилы. Кабинет министров Украины перепишет правила, по которым хоронят умерших. Это делается для того, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах. Проект закона № 8248, который правительство подало в Верховную Раду, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации, а также вводит понятие «биозахоронения».

Стало известно, в какие ТРЦ в Киеве лучше не ходить. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности. Всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий. В суд поданы иски на закрытие 37 объектов. Как заявил сегодня, 11 апреля, на заседании Кабинета министров глава ГСЧС Николай Чечеткин, 30-го марта ГСЧС начала проверки объектов с массовым скоплением людей, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением.

МВД предлагает сажать людей за нарушение избирательного права. Министерство внутренних дел Украины предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права. Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства» разрабатывали совместно с общественной сетью «Опора» и другими субъектами избирательного процесса, работа шла почти 2 года.

Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно. Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, незаконно добывавшее песок для строительства моста в районе Керчи. Об этом написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях. «Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ, принадлежащий компании Trans Services Maritime», — написал Луценко, подчеркнув, что добываемый судном песок используется для незаконного строительства оккупантского моста в Крым.

Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки. Посол России в Ливане со ссылкой на президента РФ Владимира Путина утверждает, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Al-Manar, которым владеет ливанская террористическая группировка «Хезболла». «Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены», — заявил Александр Засыпкин, подчеркнув, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

Трамп пообещал России ракеты над Сирией. ГосТВ готовит россиян к «судному дню». Около 500 пациентов, которые в эти выходные были доставлены в медучреждения после нападения на сирийскую Думу, имели симптомы, возникающие после воздействия на организм токсичных химических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на своих партнеров по кластеру здравоохранения (Health Cluster). В частности, как сообщается, у пострадавших наблюдались признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушение дыхания и нарушения центральной нервной системы.

Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек. Сегодня, 11 апреля, на севере Алжира потерпел крушение военный самолет Ил-78. В результате авиакатастрофы погибли не менее 200 человек, хотя изначально речь шла о 100 погибших. По данным Sky News Arabia, крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Самолет упал в аэропорту Буфарика.

В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту. Сегодня, 11 апреля, рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет МИ-8. Все находившиеся на борту погибли. «На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании „Восток“. По предварительной информации, на борту находились шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Трамп снова вынужден оправдываться из-за связей с Украиной, к которой он «очень хорошо относился». Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю о получении денег от украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Соответствующий материал на днях опубликовала газета The New York Times. «Брехливая „Нью-Йорк Таймс“ написала очередную фальшивку. Выступить на конференции в Украине по телефону („Скайпу“) меня попросил политический эксперт Дуглас Шьон, который вел это мероприятие, а не украинский бизнесмен, — написал Трамп. — Я очень хорошо относился к Украине — дополнительное опровержение фейковых историй о моем сговоре с Россией».

Британские ученые выяснили, с чего начинался Стоунхендж. Британский археолог Майк Питтс выяснил, что два крупных камня, которые входят в состав мегалитического сооружения Стоунхендж, с самого начала находились на равнине рядом с Солсбери. Ранее считалось, что все cостоящие из песчаника валуны (сарсены) были доставлены в Стоунхендж из другого места. По мнению исследователя, Пяточный камень и камень номер 16 уже находились на месте строительства к моменту его начала. На это указывает отсутствие следов обработки этих двух валунов, которые имелись на других сарсенах.

В Гренландии постоянно увеличивается «темная» зона, что грозит миру потопом. Норвежские ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии, которая образована слоем пыли и сажи. В зоне быстро тает лед, что влияет на рост уровня моря и создает вероятность затопления обширных побережных территорий по всему миру. Аномальная зона на данный момент достигает 400 километров в длину, ее максимальная ширина — 100 километров. На этой площади растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, и придают льду характерный оттенок.