После выступления Цукерберга в Конгрессе США пользователи соцсетей пришли к выводу, что он андроид

Пользователи Twitter заподозрили, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на самом деле качественный андроид. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие выводы были сделаны в ходе просмотра участия бизнесмена в открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных из его социальной сети.

Так, некоторых пользователей озадачила подушка, на которой Цукерберг сидел в кресле. По их мнению, таким образом робот-гуманоид мог замаскировать дополнительные аккумуляторы. «Цукерберг сидит на бустере или это расширенная аккумуляторная батарея? Я требую ответов», — написал Мэтт Боэм.

Другой пользователь решил устроить опрос, на чем же все-таки сидит бизнесмен:

«а) подушка;

б) запасной аккумулятор;

в) бумажник;

г) портфель со всеми нашими персональными данными.»

«Кушай овощи, мальчик», — написал еще один пользователь, раскрывая смысл английского словосочетания «booster seat».

Другие пользователи обратили внимание на необычайно осторожные и аккуратные движения Цукерберга во время слушаний. В частности, как он брал стакан с водой. «Не забывай пить воду, люди любят воду», — прокомментировал один из них соответствующий ролик.

«don’t forget to drink the water, humans like water» pic.twitter.com/RyhWE74Sl4 — ＲＵＩＮ™ (@BravingRuin) 10 апреля 2018 г.

«Совершенно очевидно, что Цукерберг пытается ввести всех в заблуждение, притворяясь человеком. Мы знаем, что роботам не нужна вода, Марк», — написал другой, комментируя тот же ролик.

It’s clear that Zuckerberg is trying to trick the country into thinking he’s human.



We know robots don’t need water, Mark. pic.twitter.com/fbFFMxhe4g — Based Monitored ???????????????? (@BasedMonitored) 10 апреля 2018 г.

Не обошлось и без президента США, который, как выясняется, тоже довольно странно употребляет эту жидкость.

Подозрения вызвала и мимика основателя Facebook. В частности, то, как он улыбался. «100% Марк Цукерберг — робот», — написал предприниматель и визионер Майк Тоукс, проиллюстрировав свое подозрение таким образом, будто улыбкой бизнесмена управляет кто-то посторонний, словно программой.

There is a 100% chance Mark #Zuckerberg is a robot ???? pic.twitter.com/KkXiInctXh — Mike Tokes (@MikeTokes) 11 апреля 2018 г.

Пользователь под ником AAByron даже попытался представить процесс прошивки Цукерберга. Правда, неудачный...

Музыкант из Канады Пэт Фланиган даже обнаружил того, кто управляет Цукербергом, заодно развеяв другой популярный миф: «Цукерберг не ящерик. Он обычный робот, которым управляет сидящий сзади человек».

Кое-кто увидел сходство между главой Facebook и андроидом Дейта из сериала «Звездный путь».

Data got new skin tone? pic.twitter.com/Dsom2EXkwi — David Wayne Wood (@DavidWayneWood2) 11 апреля 2018 г.

Как сообщали СМИ, 10 апреля 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания перед американским Сенатом. В течение нескольких часов он отвечал на их вопросы касательно безопасности личных данных пользователей соцсети и иностранного вмешательства в выборы в США.