После выступления Цукерберга в Конгрессе США пользователи соцсетей пришли к выводу, что он андроид

Пользователи Twitter заподозрили, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на самом деле качественный андроид. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие выводы были сделаны в ходе просмотра участия бизнесмена в открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных из его социальной сети.
Так, некоторых пользователей озадачила подушка, на которой Цукерберг сидел в кресле. По их мнению, таким образом робот-гуманоид мог замаскировать дополнительные аккумуляторы. «Цукерберг сидит на бустере или это расширенная аккумуляторная батарея? Я требую ответов», — написал Мэтт Боэм.
Другой пользователь решил устроить опрос, на чем же все-таки сидит бизнесмен:
«а) подушка;
б) запасной аккумулятор;
в) бумажник;
г) портфель со всеми нашими персональными данными.»
«Кушай овощи, мальчик», — написал еще один пользователь, раскрывая смысл английского словосочетания «booster seat».
Другие пользователи обратили внимание на необычайно осторожные и аккуратные движения Цукерберга во время слушаний. В частности, как он брал стакан с водой. «Не забывай пить воду, люди любят воду», — прокомментировал один из них соответствующий ролик.
«Совершенно очевидно, что Цукерберг пытается ввести всех в заблуждение, притворяясь человеком. Мы знаем, что роботам не нужна вода, Марк», — написал другой, комментируя тот же ролик.
Не обошлось и без президента США, который, как выясняется, тоже довольно странно употребляет эту жидкость.
Подозрения вызвала и мимика основателя Facebook. В частности, то, как он улыбался. «100% Марк Цукерберг — робот», — написал предприниматель и визионер Майк Тоукс, проиллюстрировав свое подозрение таким образом, будто улыбкой бизнесмена управляет кто-то посторонний, словно программой.
Пользователь под ником AAByron даже попытался представить процесс прошивки Цукерберга. Правда, неудачный...
Музыкант из Канады Пэт Фланиган даже обнаружил того, кто управляет Цукербергом, заодно развеяв другой популярный миф: «Цукерберг не ящерик. Он обычный робот, которым управляет сидящий сзади человек».
Кое-кто увидел сходство между главой Facebook и андроидом Дейта из сериала «Звездный путь».
Как сообщали СМИ, 10 апреля 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания перед американским Сенатом. В течение нескольких часов он отвечал на их вопросы касательно безопасности личных данных пользователей соцсети и иностранного вмешательства в выборы в США.