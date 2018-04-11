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После выступления Цукерберга в Конгрессе США пользователи соцсетей пришли к выводу, что он андроид

После выступления Цукерберга в Конгрессе США пользователи соцсетей пришли к выводу, что он андроид

Пользователи Twitter заподозрили, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на самом деле качественный андроид. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие выводы были сделаны в ходе просмотра участия бизнесмена в открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных из его социальной сети.

Так, некоторых пользователей озадачила подушка, на которой Цукерберг сидел в кресле. По их мнению, таким образом робот-гуманоид мог замаскировать дополнительные аккумуляторы. «Цукерберг сидит на бустере или это расширенная аккумуляторная батарея? Я требую ответов», — написал Мэтт Боэм.

Другой пользователь решил устроить опрос, на чем же все-таки сидит бизнесмен:

«а) подушка;

б) запасной аккумулятор;

в) бумажник;

г) портфель со всеми нашими персональными данными.»

«Кушай овощи, мальчик», — написал еще один пользователь, раскрывая смысл английского словосочетания «booster seat».

Другие пользователи обратили внимание на необычайно осторожные и аккуратные движения Цукерберга во время слушаний. В частности, как он брал стакан с водой. «Не забывай пить воду, люди любят воду», — прокомментировал один из них соответствующий ролик.

«Совершенно очевидно, что Цукерберг пытается ввести всех в заблуждение, притворяясь человеком. Мы знаем, что роботам не нужна вода, Марк», — написал другой, комментируя тот же ролик.

Не обошлось и без президента США, который, как выясняется, тоже довольно странно употребляет эту жидкость.

Подозрения вызвала и мимика основателя Facebook. В частности, то, как он улыбался. «100% Марк Цукерберг — робот», — написал предприниматель и визионер Майк Тоукс, проиллюстрировав свое подозрение таким образом, будто улыбкой бизнесмена управляет кто-то посторонний, словно программой.

Пользователь под ником AAByron даже попытался представить процесс прошивки Цукерберга. Правда, неудачный...

Музыкант из Канады Пэт Фланиган даже обнаружил того, кто управляет Цукербергом, заодно развеяв другой популярный миф: «Цукерберг не ящерик. Он обычный робот, которым управляет сидящий сзади человек».

Кое-кто увидел сходство между главой Facebook и андроидом Дейта из сериала «Звездный путь».

Как сообщали СМИ, 10 апреля 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания перед американским Сенатом. В течение нескольких часов он отвечал на их вопросы касательно безопасности личных данных пользователей соцсети и иностранного вмешательства в выборы в США.

Тэги: Facebook, мир, Twitter, андроид, Марк Цукерберг, курьезы

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