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Стало известно, в какие ТРЦ в Киеве лучше не ходить

Стало известно, в какие ТРЦ в Киеве лучше не ходить

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий. В суд поданы иски на закрытие 37 объектов.

Как заявил сегодня, 11 апреля, на заседании Кабинета министров глава ГСЧС Николай Чечеткин, 30-го марта ГСЧС начала проверки объектов с массовым скоплением людей, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением, сообщает «Украинская правда».

«Во время проверок выявлено более 15 000 нарушений, из которых более 5000 не устранялись в течение значительного времени. Хуже всего обстоят с выполнением предписаний сложилось в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях», — сказал Чечеткин.

«Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ „Альтаировський“ в городе Одесса, ТРЦ» Рикос" и супермаркете «Колибриус» в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии«, — заявил глава ГСЧС.

«По городу Киеву из 357 объектов, которые подлежат проверке — 9 торговых центров. Уже сейчас можно говорить, что в „Магеллане“ и „Дримтауне“ уже выявлены нарушения, создающие опасность людям», — подчеркнул он.

Чечеткин сообщил, что получает информацию о поступлении звонков с предложениями за определенное вознаграждение «решить вопрос лояльного отношения проверяющих».

«Я хочу заверить, что это либо действуют группы мошенников, или люди, которые хотят скомпрометировать службу», — сказал Чечеткин, отметив, что о таких случаях просит сообщать по телефону доверия правоохранительных органов.

Начальник отдела пожарной безопасности ГосЧС в Киеве Сергей Карпенко заявил, что руководство торгово-развлекательного центра «Магеллан» в Голосеевском районе Киева устранила большую часть нарушений, которые были выявлены в ходе проверки соответствия нормам пожарной безопасности, сообщают «Украинские новости».

«Проверка началась 2 апреля, и руководство торгового центра оперативно устранило большую часть нарушений пожарной безопасности», — сказал он.

По словам заместителя директора ТРЦ Виталия Кобы, в рамках проверки были обнаружены загромождения эвакуационных путей объектами торгово-бытового назначения (МАФами), которые на данный момент перенесены.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что часть эвакуационных выходов была закрыта на замок, что делало невозможным проход по ним.

На данный момент все выходы открыты.

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, пригрозил нарушителям пожарной безопасности: «Все те, кто не будут обращать внимание на реальные требования улучшить ситуацию, изменить в своих торговых центрах или объектах, где находится много людей, пошлем экскаваторы, перекопаем входы. Отключим электроэнергию... Но заставим навести порядок».

Всего проверкам подлежат около 30 000 таких объектов, из которых более 4 тысяч — ТРЦ, почти 2000 больниц и более 25 000 школ и детских садов.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 марта появилась информация, что в Киеве проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. При этом сообщалось, что главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве еще не определилось с датой начала проверки торгово-развлекательных центров Киева на соответствие нормам пожарной безопасности.

Напомним, 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек, в то время, как по официальной информации погибли 64 человека.

В тот же день российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово и впервые прокомментировал трагедию.

Родственники жертв пожара в Кемерово составили список пропавших без вести. В списке 85 имен.

Тэги: Киев, пожар, общество, проверка, безопасность, ТРЦ

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