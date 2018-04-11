Трамп снова вынужден оправдываться из-за связей с Украиной, к которой он «очень хорошо относился»

Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю о получении денег от украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий материал на днях опубликовала газета The New York Times.

«Брехливая „Нью-Йорк Таймс“ написала очередную фальшивку. Выступить на конференции в Украине по телефону („Скайпу“) меня попросил политический эксперт Дуглас Шьон, который вел это мероприятие, а не украинский бизнесмен, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Я очень хорошо относился к Украине — дополнительное опровержение фейковых историй о моем сговоре с Россией».

«Фраза» перевела статью, о которой идет речь в твите Трампа, ознакомиться с ней можно здесь. В частности, в материале идет речь о $150 тыс. перечисленных из фонда украинского олигарха Виктора Пинчука Фонду Трампа за 20-минутное выступление на «Ялтинской европейской стратегии» в 2015 году. При этом подчеркивается, что вклад Пинчука «оказался самым крупным из тех, что фонд получил в 2015 году, не считая денег самого Трампа».

По мнению налогового эксперта Маркуса Оуэнса, «это довольно необычная сумма денег за такую короткую речь».

При этом в статье дважды подчеркивается, что в ходе подготовки выступления «Трамп не упоминал ни о какой оплате», это делал его адвокат Майкл Коэн. Со ссылкой на источники также указывается, что «Шьон, который познакомился с Коэном на шоу „В зеленой комнате“ Fox News, договаривался о сделке именно с ним, а не с Трампом».

Как сообщала «Фраза», 9 апреля 2018 года агенты ФБР в Нью-Йорке провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Следователи получили разрешение на выемку электронной переписки и налоговой документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве. Тогда же стало известно, что специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о возможном вмешательстве РФ в американские выборы и сговоре Трампа с россиянами, изучает обстоятельства пожертвования украинским олигархом Виктором Пинчуком благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года.

Напомним, 28 мая 2016 года в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» было опубликовано интервью бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака, в котором он заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь шла о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд.

30 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины получило документыо «черной бухгалтерии» и начало расследование.

15 августа «The New York Times» сообщила о том, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые, якобы, предназначались Манафорту.

19 августа стало известно, что Манафорт покинул пост главы избирательной кампании Трампа.

На следующий день СМИ сообщили о том, что Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции США начали расследование в отношении Манафорта по делу о причастности к коррупционным схемам бывших украинских властей.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против американского политтехнолога Пола Манафорта: «Обратите внимание, что там, в „амбарной книге“, есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи».

В декабре 2016 года Манафорт покинул свою должность из-за скандала с Украиной. В интервью CBS Манафорт отверг все обвинения и назвал их сфальсифицированными.

28 июня 2017 года появилась информация о том, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов. Факт получения Манафортом денег следовал из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.

30 октября стали известны подробности расследования крупных денежных переводов от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США. В частности, ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании.

Как сообщали СМИ, тогда же Манафорту предъявили обвинения по 12 пунктам.

По данным СМИ, в случае если обвинения будут подтверждены Манафорту грозит лишение свободы на срок более 300 лет.