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В Гренландии постоянно увеличивается «темная» зона, что грозит миру потопом

В Гренландии постоянно увеличивается «темная» зона, что грозит миру потопом

Норвежские ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии, которая образована слоем пыли и сажи. Как выяснили журналисты «Фразы», в зоне быстро тает лед, что влияет на рост уровня моря и создает вероятность затопления обширных побережных территорий по всему миру.

Как сообщает Science Alert, аномальная зона на данный момент достигает 400 километров в длину, ее максимальная ширина — 100 километров. На этой площади растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, и придают льду характерный оттенок.

«Мы демонстрируем, что „темная“ зона покрыта мелкодисперсным слоем пыли и черного углерода, которые обеспечивают питание для темноцветных водорослей. Это основная причина потемнения», — заявил гляциолог Алун Хаббард.

В результате этого снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. Вместо этого лед поглощает энергию и начинает быстро таять. Жидкая вода, в свою очередь, способствует росту водорослей.

Потепление, которое происходит летом, приводит к взрыву их численности, в итоге растет площадь «темной зоны». Из-за этого возникает эффект обратной положительной связи, который еще больше усиливает таяние.

По данным ученых, самый большой вклад в сокращение объемов льда вносит сажа от лесных пожаров и других процессов горения. Она отвечает за 73% изменчивости альбедо.

При этом они подчеркивают, что сложившаяся ситуация представляет угрозу не только для Гренландии. Быстрое таяние льдов является плохими новостями для всей планеты, особенно в районах, которые могут пострадать из-за повышения уровня моря.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года стало известно, что в ближайшее время от антарктических льдов может отколоться один из крупнейших айсбергов в истории человечества. По данным исследователей NASA, площадь айсберга, который отколется, составит 880 кв км.

18 января 2017 года антарктическое управление Великобритании показало видео, на котором можно видеть гигантскую трещину длиной в 40 километров, появившуюся во льдах на самом южном материке.

4 мая геологи заметили новую трещину в антарктическом шельфовом леднике Ларсена, которая в будущем может привести к тому, что от ледника отколется кусок площадью примерно пять тысяч квадратных километров.

Кроме того, в середине 2016 года исследователи зафиксировали появление крупной трещины было зафиксировано во льдах Арктики, покрывающих море Бофорта,

В мае 2017 года международный коллектив климатологов нашел причину, из-за которой атмосфера над Антарктидой нагревается значительно медленнее, чем над Арктикой. Ученые обнаружили, что причина медленного нагревания воздуха над Антарктидой заключается в большой средней высоте поверхности континента (2,5 тысячи метров относительно уровня моря).

Напомним, в октябре 2005 года двое ведущих канадских ученых — астрофизик Хьюберт Ривз и специалист по генетике Дэвид Судзуки — на конференции в Монреале заявили, что глобальное потепление может привести к полному вымиранию человечества.

Летом 2006 года ученые заявляли, что глобальное похолодание, которое может начаться на Земле уже через 50 лет, сменится потеплением лишь в начале XXII века.

Осенью 2008 года Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад, в котором указывалось, что глобальное потепление происходит быстрее, чем прогнозировали раньше. Согласно данным Всемирного фонда, учитывая нынешние темпы глобального потепления климата, можно ожидать полного исчезновения льда летом на Северном полюсе уже в период с 2013 по 2040 годы, или на 30 лет раньше, чем это предполагала межправительственная группа экспертов по эволюции климатических изменений при ООН в своем докладе в 2007 году.

13 ноября 2009 года в теплые воды Австралии из Антарктиды приплыл гигантский айсберг высотой 50 метров и диаметром около 500 м. Исследователи отмечают, что обнаруженная глыба, вероятно, откололась от шельфового ледника Росса в период между 2000 и 2002 годами. Считается, что причиной столь далекого заплыва айсбергов является глобальное потепление, которые приводит к откалыванию от антарктического щита огромных кусков.

Кроме того, известно, что уровень мирового океана сейчас повышается на 3 миллиметра в год по причине глобального потепления. Из-за повышения уровня вод уже затонули пять клочков суши. Это в два раза быстрее, чем ранее предполагали океанологи. Из-за этого в ближайшее столетие Нью-Йорку (США) грозят разрушительные природные катаклизмы — ураганы и наводнения.

Если человечество не примет необходимые меры, значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы через 30-70 лет будут находиться под угрозой затопления из-за глобального потепления. Такой прогноз содержится в докладе Европейского агентства по окружающей среде.

Тэги: Норвегия, ученые, катастрофа, вода, мир, биология, лед, наука, потоп, Гренландия, водоросли

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