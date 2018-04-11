Трамп пообещал России ракеты над Сирией. ГосТВ готовит россиян к «судному дню»

Около 500 пациентов, которые в эти выходные были доставлены в медучреждения после нападения на сирийскую Думу, имели симптомы, возникающие после воздействия на организм токсичных химических веществ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на своих партнеров по кластеру здравоохранения (Health Cluster).

В частности, как сообщается, у пострадавших наблюдались признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушение дыхания и нарушения центральной нервной системы.

ВОЗ отмечает, что, согласно сообщениям, в результате атаки погибли более 70 человек, прятавшихся в подвалах, причем 43 человека погибли в результате симптомов, связанных с воздействием высокотоксичных химических веществ.

«ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим и оценки влияния на здоровье», — заявил заместитель генерального директора ВОЗ Питер Салама.

Между тем, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. «Россия обещает сбивать все и любые ракеты над Сирией. Готовься, Россия, потому что они будут, славные, новые и „умные“! Вам не следует сотрудничать с Газовым Животным, которое истребляет своих граждан и наслаждается этим», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на французскую прессу, сирийское военное командование в рамках подготовки к удару США перебросило часть боевой авиации на российскую авиабазу Хмеймим, а также эвакуировало военных из ряда командных пунктов.

В частности, по информации Le Figaro, эвакуирован персонал с военного аэродрома в городе Думейр близ Дамаска. Именно там базировались самолеты, наносившие в последнее время удары по Восточной Гуте, отмечает издание. Также были эвакуированы люди с основных командных пунктов армии Сирии.

Данные о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим газета получила от «ооновского источника». В статье подчеркивается, что эта база, судя по всему, не станет мишенью в случае решения США нанести удары по Сирии. По словам одного из экспертов, опрошенных французским изданием, таким образом сирийская сторона старается обеспечить защиту наиболее современным из имеющихся у нее видов вооружения.

Le Figaro также отмечает, что в последние дни в Сирии в преддверие удара США усилилось сотрудничество между Ираном, РФ и Сирией. По информации газеты, в настоящее время на сирийской территории находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением «Аль-Кудс», которое является частью Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предполагается, что он должен определить, как должны действовать примерно две тысячи иранских военных советников, находящихся в настоящее время в Сирии.

«Помимо управления иранским контингентом, присутствие в Сирии Касема Сулеймани может указывать на подготовку ответа на удары западных стран, — рассказал изданию один из экспертом. — У них (иранцев) есть возможность проводить атаки, нацеленные против американских военных, остающихся в Ираке и Сирии, хотя это непростая задача».

Между тем, журналисты канала «Россия 24» составили список продуктов, которые пригодятся россиянам в бомбоубежищах в случае Третьей мировой войны. Как сообщает Lenta.ru, ведущий передачи «Вести с Алексеем Казаковым» пояснил, что в свете обострения международной обстановки из-за позиции России по Сирии, в соцсетях и Telegram-каналах «торопятся с раздуванием истерии». «Пишут чуть ли не про грядущую Третью мировую и про то, что к ней нужно срочно готовиться», — заявил Казаков.

И, несмотря на осуждение распространителей панических настроений, решил показать «продуктовый набор судного дня», который нужно брать в бункер. При подготовке неприкосновенного запаса на случай войны зрителям посоветовали руководствоваться принципом «меньше сладостей, больше воды».

По словам корреспондента канала Евгения Тишковца, лучше всего взять в бомбоубежище рис, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют, поскольку они мало хранятся.

«Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление, а 21 литр — на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения», — подсчитал корреспондент «Вестей».

Кроме того, Тишковец посоветовал захватить с собой лекарства, в частности медикаменты с йодом, а также несколько литров хлорки.

Как сообщала «Фраза», 7 апреля 2018 года по меньшей мере 75 человек погибли в Сирии в ходе предполагаемой химической атаки на Думу — последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

9 апреля президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», упомянув также и об ответственности России за происходящее. «Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену», — написал Трамп, потребовав открыть территорию атаки для оказания помощи пострадавшим. Его поддержал президент Фрнации Эммануэль Макрон.

11 апреля стало изветсно, что переговоры в Совете безопасности ООН не привели к какому-либо конструктивному результату; ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman должна была покинуть базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока. Общая численность экипажей кораблей превышает 6500 человек. Тогда же Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) рекомендовала авиакомпаниям с осторожностью осуществлять рейсы в направлении Восточного Средиземноморья из-за возможных авиаударов по Сирии в течение следующих 72 часов.

Напомним, 6 апреля 2017 года Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по базе правительственных войск в Сирии в качестве реакции на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Во время ракетного удара было выпущено 59 ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км. Президент России Владимир Путин считает эту атаку агрессией против суверенного государства, однако отвечать на нее не стал.