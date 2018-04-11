Известная писательница считает, что террористов на совершение атаки 11 сентября вдохновили «Звездные войны»

Террористов на совершение терактов 11 сентября 2001 года в США мог вдохновить первый фильм франшизы «Звездные войны». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом известная канадская писательница Маргарет Этвуд заявила в интервью Variety.

Как сообщает Lenta.ru, по ее словам, в 2000 году в Дании была поставлена опера по ее антиутопическому роману «Рассказ служанки», которая начиналась с того, что зрителям демонстрировали кадры со взрывами различных объектов. Среди них оказались и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, хотя «к тому времени их еще не взорвали».

«Не переживайте, они (террористы) взяли эту идею не из моей оперы, — добавила Этвуд. — Они вдохновились „Звездными войнами“. Помните первый фильм? Два парня влетают на самолетах внутрь чего-то и подрывают это».

По ее словам, единственная разница между фантастической лентой и терактами заключается в том, что персонажам «Звездных войн» удалось выжить после нападения.

В 1977 года в свет вышла первая картина Джорджа Лукаса из цикла «Звездные войны». В эпизоде под названием «Новая надежда» главные герои совместными усилиями уничтожают космическую станцию «Звезда смерти», подорвав главный реактор протонными торпедами. При этом стоит отметить, что в ходе атаки погибло почти все звено Люка Скайуокера.

78-летняя Маргарет Этвуд — лауреат Букеровской премии, премии Артура Кларка и премии Франца Кафки. В 1990-м по ее роману «Рассказ служанки» был снят одноименный фильм, а в 2017 году состоялась премьера нашумевшего сериала по мотивам этого произведения.

Террористические акты 11 сентября 2001 года — крупнейший в истории человечества теракт по количеству жертв. В результате столкновения трех авиалайнеров под управлением группы террористов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», со зданиями Всемирного торгового центра и Пентагона погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.