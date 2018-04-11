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Известная писательница считает, что террористов на совершение атаки 11 сентября вдохновили «Звездные войны»

Известная писательница считает, что террористов на совершение атаки 11 сентября вдохновили «Звездные войны»

Террористов на совершение терактов 11 сентября 2001 года в США мог вдохновить первый фильм франшизы «Звездные войны». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом известная канадская писательница Маргарет Этвуд заявила в интервью Variety.

Как сообщает Lenta.ru, по ее словам, в 2000 году в Дании была поставлена опера по ее антиутопическому роману «Рассказ служанки», которая начиналась с того, что зрителям демонстрировали кадры со взрывами различных объектов. Среди них оказались и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, хотя «к тому времени их еще не взорвали».

«Не переживайте, они (террористы) взяли эту идею не из моей оперы, — добавила Этвуд. — Они вдохновились „Звездными войнами“. Помните первый фильм? Два парня влетают на самолетах внутрь чего-то и подрывают это».

По ее словам, единственная разница между фантастической лентой и терактами заключается в том, что персонажам «Звездных войн» удалось выжить после нападения.

В 1977 года в свет вышла первая картина Джорджа Лукаса из цикла «Звездные войны». В эпизоде под названием «Новая надежда» главные герои совместными усилиями уничтожают космическую станцию «Звезда смерти», подорвав главный реактор протонными торпедами. При этом стоит отметить, что в ходе атаки погибло почти все звено Люка Скайуокера.

78-летняя Маргарет Этвуд — лауреат Букеровской премии, премии Артура Кларка и премии Франца Кафки. В 1990-м по ее роману «Рассказ служанки» был снят одноименный фильм, а в 2017 году состоялась премьера нашумевшего сериала по мотивам этого произведения.

Террористические акты 11 сентября 2001 года — крупнейший в истории человечества теракт по количеству жертв. В результате столкновения трех авиалайнеров под управлением группы террористов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», со зданиями Всемирного торгового центра и Пентагона погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

Тэги: США, теракт, писательница, мир, терроризм, Звездные войны

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