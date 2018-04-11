Скончался заключенный, который в Лукьяновском СИЗО сам «бился головой о стену»

В понедельник, 9 апреля, в больнице умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Лукьяновском СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», в Минюсте заявили, что он бился головой о стену.

По словам представителя заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрия Маслака, 3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО, где поместили в камеру, сообщает «Громадське радио».

«Потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство — биться головой о предметы, об стену. 5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за этих ранений, которые он получил в предыдущей камере, ему стало хуже, и он был госпитализирован в клиническую больницу», — рассказал пресс-секретарь.

9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы мужчина скончался. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

По словам Маслака, врачи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти. Впрочем, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции Киева умер 20-летний студент Игорь Индыло.

28 мая того же года в связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции (ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет).

30 сентября 2011 года Деснянский райсуд Киева в новом составе возобновил слушания по делу по обвинению милиционеров Шевченковского райуправления. Адвокат пострадавшей стороны просил суд вернуть дело на дорасследование, однако суд не нашел для этого оснований. Ранее этот суд уже рассматривал указанное дело.

Напомним также, что в январе 2012 года в Лукьяновском СИЗО убило током 21-летнего арестованного, который обвиняется в совершении кражи.