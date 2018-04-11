Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Скончался заключенный, который в Лукьяновском СИЗО сам «бился головой о стену»

Скончался заключенный, который в Лукьяновском СИЗО сам «бился головой о стену»

В понедельник, 9 апреля, в больнице умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Лукьяновском СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», в Минюсте заявили, что он бился головой о стену.

По словам представителя заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрия Маслака, 3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО, где поместили в камеру, сообщает «Громадське радио».

«Потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство — биться головой о предметы, об стену. 5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за этих ранений, которые он получил в предыдущей камере, ему стало хуже, и он был госпитализирован в клиническую больницу», — рассказал пресс-секретарь.

9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы мужчина скончался. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

По словам Маслака, врачи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти. Впрочем, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции Киева умер 20-летний студент Игорь Индыло.

28 мая того же года в связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции (ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет).

30 сентября 2011 года Деснянский райсуд Киева в новом составе возобновил слушания по делу по обвинению милиционеров Шевченковского райуправления. Адвокат пострадавшей стороны просил суд вернуть дело на дорасследование, однако суд не нашел для этого оснований. Ранее этот суд уже рассматривал указанное дело.

Напомним также, что в январе 2012 года в Лукьяновском СИЗО убило током 21-летнего арестованного, который обвиняется в совершении кражи.

Тэги: больница, здоровье, смерть, Лукьяновское СИЗО, криминал, заключенный

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

11.04.18 09:40

Какое государство нам нужно, чтобы спасти Украину

Автор: Александр Вольский

Главная новость дня

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга
11.04.18 10:35
685
Последние новости
11.04.18 13:44

Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
11.04.18 13:15

Скончался заключенный, который в Лукьяновском СИЗО сам «бился головой о стену»
11.04.18 12:45

Производитель сувениров поженил Эда Ширана на Меган Маркл. И сильно озадачил соцсети
11.04.18 12:36

В Украине умерших хотят хоронить в чужие могилы
11.04.18 11:54

Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки
11.04.18 11:51

Аваков чувствует, как вокруг него сжимается кольцо
11.04.18 11:42

Порошенко окончательно узурпировал всю власть в Украине
11.04.18 11:27

Харьковчанин до смерти забил 6-летнюю приемную дочь
11.04.18 11:09

Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно
11.04.18 10:35

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга

Интервью

10.04.18 09:24

Ром Николай Юрченко: Когда сразу акцентируешь внимание на своей национальности, к тебе другое отношение

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов