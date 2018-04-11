Производитель сувениров поженил Эда Ширана на Меган Маркл. И сильно озадачил соцсети

На сувенирной тарелке, выпущенной ко дню королевской свадьбы, вместо портрета принца Гарри рядом с актрисой Меган Маркл оказалась фотография британского певца Эда Ширана. Как выяснили журналисты «Фразы», на ошибку обратил внимание бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди.

Как сообщает Mirror, он увидел посуду на сайте онлайн-ретейлера Etsy. «Обожаю всякие сувениры, связанные с королевской свадьбой Принца Гарри и Меган Маркл. Однако некоторым компаниям стоило бы узнать об этом получше», — написал он на своей странице в Twitter, опубликовав фотографии тарелки.

В комментариях одна из читательниц написала, что знает производителя тарелок и это просто такая глупая шутка. «Если вы посмотрите на другие ее работы, вы это поймете. Но зато теперь вам есть, о чем потрепаться», — заявила она.

В ответ другая пользовательница указала, что либо «компания-производитель находится не в Англии, либо это плохая шутка».

Другие пользователи заинтересовались, «сколько тарелок удалось продать», и «кому нужно такое барахло».

Нашлись и те, кто допустил, что все дело в том, что «Эд Ширан — король».

И даже те, кто считает, что «пора уже избавляться от королей и становиться республикой».

Time to rid the royals and become a republic. pic.twitter.com/rbNbMrTk2c — Tony Miller (@millertas98) 11 апреля 2018 г.

«Это тот случай, когда вы делаете что-то одно, и то неправильно», — подытожил пользователь по имени Саломон Йоханнес Шиперс.

Как сообщали СМИ, принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го. На церемонию приглашены почти 3 тысячи обычных британцев. Чуть меньше половины из них — это просто граждане, подданные королевства, которых выберут местные лорды во всех уголках Великобритании. Остальные — представители благотворительных организаций, волонтеры, работники Виндзорского замка и школьники из двух ближайших школ. Они будут наблюдать за церемонией со двора.

Свадьба в мае идет в разрез с королевскими традициями. Пра-пра-пра-прабабушка Гарри королева Виктория запрещала своим детям вступать в брак в мае, поскольку была суеверной и верила в фразу «В мае жениться — всю жизнь маяться».

После бракосочетания Меган Маркл получит титул герцогини, она уже отказалась от актерской карьеры, также после свадьбы ей будет запрещено высказываться о политике, хотя до этого актриса критиковала Дональда Трампа.

В марте принц Гарри и Меган Маркл запланировали выпуск сувенирной продукции, чтобы собрать средства для бездомных Виндзора. Акцию решили устроить после скандала из-за предложения полиции убрать всех бомжей с улиц Виндзора перед церемонией.