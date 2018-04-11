Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки

Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки

Посол России в Ливане со ссылкой на президента РФ Владимира Путина утверждает, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Al-Manar, которым владеет ливанская террористическая группировка «Хезболла».

«Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены», — заявил Александр Засыпкин, подчеркнув, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба, сообщает Reuters.

Как сообщает «Укринформ», представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге 10 апреля, что президент США Дональд Трамп и международные союзники рассматривают все возможные варианты ответа на применение химического оружия в Сирии. «Президент дал четко понять. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, и наша команда по вопросам нацбезопасности рассматривает все опции», — ответила Сандерс на вопрос, как Трамп собирается привлечь к ответственности режим Асада.

При этом чиновница подчеркнула, что не будет обсуждать заранее, что именно «президент может или не может сделать в ответ на то, что происходит в Сирии».

В то же время, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственный департамент, США провели консультации с союзными странами и обсудили возможный военный ответ на действия сил Асада. «США ожидают скоординированного ответа, какой бы он ни был», — заявила в этой связи пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Она также отметила, что Вашингтон имеет собственную информацию относительно применения ядовитого газа в городе Дума (Восточная Гута), согласно которой жертвами атаки стали не менее 85 человек.

«Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока не знаем, какое именно», — заявил Нойерт, добавив, что с начала года химическое оружие в стране применялось уже 9 раз.

По данным журнала Stars & Stripes, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока. Общая численность экипажей кораблей превышает 6500 человек.

Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.

На определенном этапе к ударной группе присоединится также немецкий фрегат Hessen.

В то же время, как сообщает The Times, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора во вторник, 10 апреля, с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Великобритания не будет присоединяться к нанесению военного удара по Сирии из-за применения в регионе химического оружия против гражданского населения.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Трампу, что Великобритании необходимо получить больше доказательств, касающихся химической атаки режима Асада для того, чтобы присоединиться к нанесению удара по Сирии», — пишет издание.

Попытки решить вопрос на уровне Организации объединенных наций не увенчались успехом. Как сообщает Reuters, Москва и Вашингтон 10 апреля заблокировали попытки друг друга начать международное расследование химической атаки. Так, на заседании во вторник Совет Безопасности ООН не одобрил три проекта резолюций по химической атаке в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Еще две резолюции, подготовленные Россией, не собрали необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.

Представительница США в Совбезе Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было бы наименьшим, что мог бы сделать Совет Безопасности ООН. «История зафиксирует, что в этот день Россия решила защищать монстра, а не сирийский народ», — сказала Хейли.

Москва выступает против любых действий Запада против Асада и уже 12 раз после начала конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Евроконтроля (Европейская организация по безопасности воздушной навигации), авиакомпаниям следует с осторожностью осуществлять рейсы в направлении Восточного Средиземноморья из-за возможных авиаударов по Сирии в течение следующих 72 часов.

«В связи с возможными воздушными ударами в Сирии с использованием воздушных или крылатых ракет в течение следующих 72 часов, необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии», — отметили в Евроконтроле.

Существует вероятность кратковременных перебоев радионавигационного оборудования, рассказали в агентстве. Оповещение также предупреждает пилотов, чтобы они были готовы к определенным рискам и препятствиям, которые могут возникнуть во время рейсов.

По данным портала Flightradar24, на момент написания новости в небе над Сирией не осталось практически ни одного самолета (рейс SAW502 компании Cham Wings, летящий из Багдада в Дамаск, уверенно приближался к сирийской границе).

Как сообщала «Фраза», 7 апреля 2018 года по меньшей мере 75 человек погибли в Сирии в ходе предполагаемой химической атаки на Думу — последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

9 апреля президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», упомянув также и об ответственности России за происходящее. «Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену», — написал Трамп, потребовав открыть территорию атаки для оказания помощи пострадавшим. Его поддержал президент Фрнации Эммануэль Макрон.

Напомним, 6 апреля 2017 года Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по базе правительственных войск в Сирии в качестве реакции на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Во время ракетного удара было выпущено 59 ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км. Президент России Владимир Путин считает эту атаку агрессией против суверенного государства, однако отвечать на нее не стал.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, оружие, война, Сирия, Государственный департамент США, авианосец, Дональд Трамп, противостояние, Совет безопасности ООН, химическая атака

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

11.04.18 09:40

Какое государство нам нужно, чтобы спасти Украину

Автор: Александр Вольский

Главная новость дня

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга
11.04.18 10:35
685
Последние новости
11.04.18 13:44

Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
11.04.18 13:15

Скончался заключенный, который в Лукьяновском СИЗО сам «бился головой о стену»
11.04.18 12:45

Производитель сувениров поженил Эда Ширана на Меган Маркл. И сильно озадачил соцсети
11.04.18 12:36

В Украине умерших хотят хоронить в чужие могилы
11.04.18 11:54

Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки
11.04.18 11:51

Аваков чувствует, как вокруг него сжимается кольцо
11.04.18 11:42

Порошенко окончательно узурпировал всю власть в Украине
11.04.18 11:27

Харьковчанин до смерти забил 6-летнюю приемную дочь
11.04.18 11:09

Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно
11.04.18 10:35

Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга

Интервью

10.04.18 09:24

Ром Николай Юрченко: Когда сразу акцентируешь внимание на своей национальности, к тебе другое отношение

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов