Американские корабли направились к Сирии. Российский посол пообещал их уничтожить в случае атаки

Посол России в Ливане со ссылкой на президента РФ Владимира Путина утверждает, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Al-Manar, которым владеет ливанская террористическая группировка «Хезболла».

«Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены», — заявил Александр Засыпкин, подчеркнув, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба, сообщает Reuters.

Как сообщает «Укринформ», представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге 10 апреля, что президент США Дональд Трамп и международные союзники рассматривают все возможные варианты ответа на применение химического оружия в Сирии. «Президент дал четко понять. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, и наша команда по вопросам нацбезопасности рассматривает все опции», — ответила Сандерс на вопрос, как Трамп собирается привлечь к ответственности режим Асада.

При этом чиновница подчеркнула, что не будет обсуждать заранее, что именно «президент может или не может сделать в ответ на то, что происходит в Сирии».

В то же время, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственный департамент, США провели консультации с союзными странами и обсудили возможный военный ответ на действия сил Асада. «США ожидают скоординированного ответа, какой бы он ни был», — заявила в этой связи пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Она также отметила, что Вашингтон имеет собственную информацию относительно применения ядовитого газа в городе Дума (Восточная Гута), согласно которой жертвами атаки стали не менее 85 человек.

«Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока не знаем, какое именно», — заявил Нойерт, добавив, что с начала года химическое оружие в стране применялось уже 9 раз.

По данным журнала Stars & Stripes, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока. Общая численность экипажей кораблей превышает 6500 человек.

Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut. Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.

На определенном этапе к ударной группе присоединится также немецкий фрегат Hessen.

В то же время, как сообщает The Times, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора во вторник, 10 апреля, с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Великобритания не будет присоединяться к нанесению военного удара по Сирии из-за применения в регионе химического оружия против гражданского населения.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Трампу, что Великобритании необходимо получить больше доказательств, касающихся химической атаки режима Асада для того, чтобы присоединиться к нанесению удара по Сирии», — пишет издание.

Попытки решить вопрос на уровне Организации объединенных наций не увенчались успехом. Как сообщает Reuters, Москва и Вашингтон 10 апреля заблокировали попытки друг друга начать международное расследование химической атаки. Так, на заседании во вторник Совет Безопасности ООН не одобрил три проекта резолюций по химической атаке в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Еще две резолюции, подготовленные Россией, не собрали необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.

Представительница США в Совбезе Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было бы наименьшим, что мог бы сделать Совет Безопасности ООН. «История зафиксирует, что в этот день Россия решила защищать монстра, а не сирийский народ», — сказала Хейли.

Москва выступает против любых действий Запада против Асада и уже 12 раз после начала конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Евроконтроля (Европейская организация по безопасности воздушной навигации), авиакомпаниям следует с осторожностью осуществлять рейсы в направлении Восточного Средиземноморья из-за возможных авиаударов по Сирии в течение следующих 72 часов.

«В связи с возможными воздушными ударами в Сирии с использованием воздушных или крылатых ракет в течение следующих 72 часов, необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии», — отметили в Евроконтроле.

Существует вероятность кратковременных перебоев радионавигационного оборудования, рассказали в агентстве. Оповещение также предупреждает пилотов, чтобы они были готовы к определенным рискам и препятствиям, которые могут возникнуть во время рейсов.

По данным портала Flightradar24, на момент написания новости в небе над Сирией не осталось практически ни одного самолета (рейс SAW502 компании Cham Wings, летящий из Багдада в Дамаск, уверенно приближался к сирийской границе).

Как сообщала «Фраза», 7 апреля 2018 года по меньшей мере 75 человек погибли в Сирии в ходе предполагаемой химической атаки на Думу — последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

9 апреля президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», упомянув также и об ответственности России за происходящее. «Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену», — написал Трамп, потребовав открыть территорию атаки для оказания помощи пострадавшим. Его поддержал президент Фрнации Эммануэль Макрон.

Напомним, 6 апреля 2017 года Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по базе правительственных войск в Сирии в качестве реакции на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Во время ракетного удара было выпущено 59 ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км. Президент России Владимир Путин считает эту атаку агрессией против суверенного государства, однако отвечать на нее не стал.