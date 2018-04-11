Харьковчанин до смерти забил 6-летнюю приемную дочь

Октябрьский районный суд Харькова приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего харьковчанина, который убил свою 6-летнюю приемную дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, мужчина признан виновным в умышленном убийстве (п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура в суде настаивала на пожизненном лишении свободы для обвиняемого, поэтому сейчас решается вопрос о подаче апелляции с целью назначения более строгого наказания.

В пресс-службе напомнили, что в феврале прошлого года в Новобаварском районе Харькова родители вызвали «скорую» 6-летней девочке, пострадавшей якобы в результате несчастного случая. Как пояснил один из супругов, когда девочка была одна в комнате, она случайно потянула телевизор, и он на нее упал.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть и вызвали на место происшествия правоохранителей. По заключению экспертов причиной смерти ребенка стали нанесенные тяжкие телесные повреждения. «По данным исследований, ребенка избили, у девочки лопнула печень. Девочка мучилась болями почти сутки, но врачей к ней вызвали только после смерти. Отчим позже сказал, что бил падчерицу за то, что она себя плохо вела», — рассказали правоохранители.

Обвинительный акт по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении матери девочки сейчас находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Харькова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце сентября 2017 года в Харькове умер сильно избитый трехлетней мальчик, которого доставили в больницу с диагнозом «истощение».

20 ноября 2017 года в Киеве «скорая» увезла в больницу годовалого малыша после неудачной игры с отцом.

21 ноября 2017 года в поселке Никольское под Мариуполем был жестоко избит 6-месячный ребенок. Ребенка избил его отчим.