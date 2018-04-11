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Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно

Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, незаконно добывавшее песок для строительства моста в районе Керчи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях. «Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ, принадлежащий компании Trans Services Maritime», — написал Луценко, подчеркнув, что добываемый судном песок используется для незаконного строительства оккупантского моста в Крым.

«В то же время компания-расхититель без каких-либо проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности, с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины», — добавил Генпрокурор.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Утверждалось, что «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму. Кроме того члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

3 апреля Херсонский районный суд Херсонской области по ходатайству Службы безопасности Украины и по согласованию с прокуратурой Автономной Республики Крым арестовал судно.

В тот же день российские СМИ сообщили, что командование Черноморского флота РФ, включая морскую авиацию, «готово обеспечить безопасность судоходства» в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Тэги: судно, Юрий Луценко, Крым, Генеральная прокуратура Украины, арест, песок, Керчь, криминал

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