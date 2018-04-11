Несмотря на угрозы Украина арестовала еще одно российское судно

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, незаконно добывавшее песок для строительства моста в районе Керчи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») на временно оккупированных территориях. «Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ, принадлежащий компании Trans Services Maritime», — написал Луценко, подчеркнув, что добываемый судном песок используется для незаконного строительства оккупантского моста в Крым.

«В то же время компания-расхититель без каких-либо проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности, с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины», — добавил Генпрокурор.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Утверждалось, что «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму. Кроме того члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

3 апреля Херсонский районный суд Херсонской области по ходатайству Службы безопасности Украины и по согласованию с прокуратурой Автономной Республики Крым арестовал судно.

В тот же день российские СМИ сообщили, что командование Черноморского флота РФ, включая морскую авиацию, «готово обеспечить безопасность судоходства» в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.