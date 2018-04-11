Эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга

Украине на погашение долгов в ближайшие два года необходимо привлечь 18 миллиардов долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам ведущего экономиста представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарука Кхана, $8 млрд необходимо будет привлечь на внешних рынках.

«Украине на 2018-2019 года понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита», — цитирует Кхана «Интерфакс-Украина», указав, что речь идет о $18 млрд.

Экономист подчеркнул, что, по его мнению, Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования. «Сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами послужит важным сигналом международным рынкам капитала», — считает Кхан.

Как сообщали СМИ, ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

9 апреля 2018 года стало известно, что Международный валютный фонд (МФВ) более чем вдвое сократил размер финансовой помощи Украине на 2018 год. По данным консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли Украины, Киев получит $1,5 млрд, хотя изначально предполагалось, что транш составит $3,5 млрд.

Прогноз на 2019-2021 годы также стал менее оптимистичным. В 2019 году Киев рассчитывает на $2 млрд вместо $4,4 млрд, в 2020-м — на $1,5 млрд (ранее — $3,3 млрд). На 2021 год, согласно документу, запланирован $1 млрд.

Как сообщала «Фраза», для продолжения сотрудничества Международный валютный фонд требует от Украины пересмотра цен на газ.