В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой. Есть раненые

Во вторник, 10 апреля, в центре Харькова произошел конфликт между двумя группами, в ходе которого, по предварительным данным, было применено травматическое оружие. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента ранены два человека.

«Следственно-оперативная группа установила, что между двумя компаниями решался спорный вопрос, касающийся квартиры. В ходе конфликта одна из групп использовала спецсредство для отстрела резиновых пуль. Сейчас два человека доставлены в четвертую больницу», — рассказал журналистам начальник Киевского отдела Национальной полиции Харькова Александр Коцар, сообщает «Интерфакс Украина».

При этом он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что один из пострадавших — Артур Марабян (известный харьковский кикбоксер, которого связывали с организацией нападений на активистов местного Евромайдана), сославшись на то, что личности пострадавших еще не установлены.

По словам Коцара, семеро возможных участников инцидента доставлены в Киевский отдел полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 марта возле одного из ресторанов в Харькове около 23:00 неизвестные обстреляли группу лиц из автоматического оружия. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.