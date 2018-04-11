Британские ученые выяснили, с чего начинался Стоунхендж

Британский археолог Майк Питтс выяснил, что два крупных камня, которые входят в состав мегалитического сооружения Стоунхендж, с самого начала находились на равнине рядом с Солсбери. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее считалось, что все cостоящие из песчаника валуны (сарсены) были доставлены в Стоунхендж из другого места.

Как сообщает Lenta.ru, по мнению исследователя, Пяточный камень и камень номер 16 уже находились на месте строительства к моменту его начала. На это указывает отсутствие следов обработки этих двух валунов, которые имелись на других сарсенах.

Археолог также нашел следы большого углубления рядом с Пяточным камнем, которое могло остаться после выкапывания валуна. И такая же яма имеется у шестнадцатого камня.

Линия, проведенная через них, указывает на точку горизонта, где поднимается Солнце в день летнего солнцестояния. Таким образом, Питтс считает, что поводом для строительства всего комплекса могло стать естественное расположение двух валунов.

Отметим, что с 70-х годов XX в ученые были уверены, что сарсены, которые использовались для строительства мегалита, были перемещены из Марлборо-Даунс, что находится в 35 километрах от Стоунхенджа. Однако оставалось загадкой, почему создатели кромлеха не воздвигли его на месте нахождения камней, транспортировка которых очень сложна.

Кромлех — древнее сооружение, как правило, позднего неолита или раннего бронзового века, представляющее собой несколько поставленных вертикально в землю продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей. Часто конструкции такого типа относят к мегалитам. Иногда в центре таких сооружений находится другой объект: скала, менгир, каирн, дольмен, галерея или даже целый мегалитический комплекс.

Кромлехи встречаются практически по всей Евразии. Наибольшая концентрация кромлехов (свыше тысячи объектов) приходится на территорию Британских островов и полуострова Бретань. Наиболее впечатляющие и широко известные представители этой группы — кромлехи Эйвбери и Стоунхендж.

Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Он находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии.

Сам памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 г. вместе с Эйвбери. Стоунхендж передан британской короной в управление «Английскому наследию», тогда как ближайшие окрестности принадлежат Национальному трасту.

Как сообщала «Фраза», в июле 2010 года Бирмингемский университет приступил к реализации проекта виртуального воссоздания исторического облика Стоунхенджа. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, не уточнялась, однако было известно, что речь идет о миллионах фунтов стерлингов.

В ноябре 2011 года ученые обнаружили в Стоунхендже неизвестные ранее траншеи, которые доказывают, что сооружение использовалось для совершения ритуалов еще до появления каменных колонн.

В мае 2016 года археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами и студентами провел полевые эксперименты, после чего рассказал, каким образом мог быть построен Стоунхендж. По мнению ученого, огромные камни, из которых создан Стоунхендж, доставлялись на место строительства на деревянных санях по дороге из вращающихся бревен.

В мае 2017 года исследователи пришли к выводу, что строителей Стоунхенджа могли убить выходцы с территории современных Нидерландов. Соответствующее заключение было сделано после изучения более миллиона фрагментов ДНК древних людей, живших в Европе в тот период, когда началось распространение культуры колоколовидных кубков (между 4,7 и 1,2 тыс. лет до н. э.).