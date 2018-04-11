Фантастика в Лиге чемпионов: определились первые полуфиналисты

10 апреля состоялись два ответных четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов, после которых определились первые полуфиналисты. Как передает корреспондент «Фразы», два великолепных поединка состоялись в Манчестере и Риме.

Игроки «Манчестер Сити» после поражения от «Ливерпуля» 0:3 в английском «дерби» недельной давности были полны решимости взять реванш. И уже на второй минуте встречи Габриэль Жезус вывел свою команду вперед. Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжали нагнетать обстановку у ворот соперника и еще до перерыва могли как минимум сравнивать счет по сумме двух матчей. Но в некоторых эпизодах им откровенно не везло, а в одном моменте, по мнению многих экспертов, был ошибочно зафиксировать офсайд. Ведь в тот момент, когда Сане забивал второй гол своей команды, мяч к нему отлетел не от партнера, а от игрока соперника, поэтому гол был забит чисто. Другое дело, что боковому арбитру было тяжело разобраться в эпизоде, а главный судья матча не решился взять на себя ответственность.

Во второй половине встречи «горожане» выглядели какими-то обреченными. И, как результат, голы Салаха и Фирмино подытожили исход этой дуэли — 2:1 победа «Ливерпуля» в матче и 5:1 по сумме двух матчей.

В параллельном матче в Риме местная «Рома» принимала грозную каталонскую «Барселону». Казалось, после выездного поражения 1:4 у римлян нет ни единого шанса на спасение. Но уже на шестой минуте Джеко вывел «Рому» вперед, а после перерыва точные удары де Росси (с пенальти) и Маноласа повергли каталонцев в шок. Как ни пытались гости забить хотя бы один ответный гол, который дарил бы им путевку в полуфинал, ничего у них не получилось — победа «Ромы» 3:0 и в полуфинале мы увидим именно итальянский коллектив.

11 апреля мадридский «Реал» примет на своем поле туринский «Ювентус», а мюнхенская «Бавария» также дома сыграет с испанской «Севильей».

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:0, а «Барселона» была сильнее «Ромы» — 4:1.

Напомним, в первых четвертьфиналах мадридский «Реал» на выезде обыгралтуринский «Ювентус» со счетом 3:0, а мюнхенская «Бавария» также на выезде была сильнее испанской «Севильи» — 2:1.