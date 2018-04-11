Главные новости за 10 апреля 2018 года

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие. Сегодня, 10 апреля, правоохранители провели обыск в квартире народного депутата Украины Надежды Савченко. Также обыск был проведен и в офисе Савченко. В квартире Савченко обыск проводили следователи СБУ. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко подтвердила факт обыска.

На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров. Под Киевом около села Острая Могила Ставищенского района неизвестные напали на работников «Укрпочты» и похитили у них около 200 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции. «Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи „Укрпочты“ и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных человек. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, используя слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен», — отметили в ведомстве.

Отныне, матери-одиночки, у которых в доме заметят мужчину, могут оказаться на скамье подсудимых. Социальные службы начали борьбу с матерями-одиночками, получающими субсидии и пособия. Соцработники опрашивают соседей матерей-одиночек и приходят к ним домой с проверками. Если в доме матери-одиночки, получающей пособие, соцработники увидят мужчину, женщине будет грозить наказание в виде штрафа или судимости.

В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции. Инфляция в Украине составит в 2018 году до 10% из-за высоких темпов роста затрат на оплату труда в бюджетном секторе. Такой прогноз озвучила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов. По ее словам, дальнейшее повышение заработной платы в бюджетной сфере темпами, которые выше инфляции, приведет к росту расходов на оплату труда свыше 18% ВВП. «Учитывая это, мы считаем, что инфляционное давление остается, и ожидаем, что инфляция в 2018 году останется высокой и может достигнуть 10%», — сказала она.

В Киеве продолжают избивать врачей, рассказавших о взятках в больнице. В Киеве накануне Пасхи избили УЗИ-специалиста столичного Клинико-диагностического центра Деснянского района Юрия Лиску. Также стали поступать угрозы его коллеге-стоматологу Наталье Проценко. Пострадавшие связывают это с тем, что располагают доказательствами о незаконной деятельности руководства центра.

На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем. В Тернопольской области на автодороге Збараж-Подволочиск автомобиль Audi A6 перевернулся на повороте и упал в пруд. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области. Как отметили в ведомстве, авария случилась 9 апреля в 4:30. Водитель автомобиля Audi А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района, во время проезда участка с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасной скорости, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд.

На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс. В Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешние испытания — «это финальный этап масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

В России курс евро достиг двухлетнего максимума. Российские олигархи за день потеряли на бирже $12 млрд. Впервые с 2016 года в России евро перешагнул отметку в 75 руб., а доллар держится на уровне выше 60 руб. Курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года поднялся выше 75 руб. и достиг уровня в 75,35 руб. (рост на 5,56%). Как сообщает РБК, ослабление рубля происходит на фоне снижения котировок индексов Мосбиржи. За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.

ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа. Агенты ФБР в Нью-Йорке провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Следователи получили разрешение на выемку электронной переписки и налоговой документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве. Защитник Коэна Стивен Райан заявил, что действия правоохранителей «частично» связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Польша обнародовала окончательные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Качиньский. Польша обнародовала окончательные результаты расследования крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский. Согласно обнародованным результатам, борту самолета произошел взрыв, после чего самолет начал падать. Данную информацию обнародовал бывший министр обороны, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич.

В ООН назвали главную причину смерти женщин бальзаковского возраста. Главной причиной смерти женщин в возрасте 30–49 лет во всем мире является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем «Твиттере». «Главная причина смерти женщин 30–49 лет по всему миру — ВИЧ-инфекция, на втором месте — ишемическая болезнь сердца, на третьем — проблемы с беременностью и родами, на четвертом — инсульт, на пятом — рак груди, на шестом — туберкулез», — говорится в сообщении.