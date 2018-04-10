За год 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС

В 2016 году гражданство стран-членов Европейского Союза получили 24 тысячи украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Евростата.



В целом в 2016 году около 995 тысяч человек получили гражданство одной из стран ЕС, в 2015 году этот показатель составлял 841 тысячу человек, а в 2014-м — 889 тысяч человек.



Из общего числа лиц, получивших гражданство одной из стран ЕС, 12% были бывшими гражданами другого государства-члена Евросоюза. Большинство паспортов ЕС получили граждане из стран вне блока или лица без гражданства.



Больше всего паспортов одной из стран ЕС в 2016 году получили граждане Марокко (101 300 человек, из которых 89% получили гражданство Испании, Италии или Франции), граждане Албании (67 500 человек, 97% получили гражданство Италии или Греции), Индии (41 700 человек, почти 60% получили британское гражданство), Пакистана (32 900 человек, более половины получили британское гражданство), Турции (32 800 человек, почти половина получила немецкое гражданство), Румынии (29 700 человек, 44% получили итальянское гражданство).



Паспорта стран ЕС получили 24 тысячи украинцев, 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии. В 2015 году гражданство стран ЕС получили 19 тысяч украинцев.



Марокканцы, албанцы, индусы, пакистанцы, турки, румыны и украинцы составляют около трети (33%) от общего числа лиц, получивших гражданство стран ЕС в 2016 году.



Румыны (29 700 человек) и поляки (19 800 человек) стали двумя крупнейшими группами граждан страны ЕС, которые стали гражданами другого государства-члена союза.



Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году убежище в странах ЕС попросили почти 9000 украинцев.

Как сообщала «Фраза», 11 июня 2017 года в час ночи по киевскому времени и в полночь по среднеевропейскому времени между Украиной и странами ЕС заработал безвизовый режим. За тем, как именно безвиз вступал в силу наблюдал специальный корреспондент «Фразы», который находился на границе между Украиной и Республикой Польша во Львовской области в пункте пропуска «Рава-Русская».

12 июня 2017 года в СМИ появилась информация о том, что жители оккупированных территорий массово оформляют «биометрику» и платят сумасшедшие деньги, чтобы обойти очередь.

19 июня президент Украины Петр Порошенко раздал награды по случаю вступления в действия безвизового режима со странами Евросоюза. В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени был награжден бывший премьер-министр Арсений Яценюк, а орденом «За заслуги» III степени — министр иностранных дел Павел Климкин.