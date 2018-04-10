Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции

В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции

Инфляция в Украине составит в 2018 году до 10% из-за высоких темпов роста затрат на оплату труда в бюджетном секторе. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз озвучила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

По ее словам, дальнейшее повышение заработной платы в бюджетной сфере темпами, которые выше инфляции, приведет к росту расходов на оплату труда свыше 18% ВВП. «Учитывая это, мы считаем, что инфляционное давление остается, и ожидаем, что инфляция в 2018 году останется высокой и может достигнуть 10%», — сказала она, сообщает УНИАН.

При этом представитель Всемирного банка назвала план доходов в государственном бюджете Украины оптимистичным, что, по ее словам, подтверждается статистикой выполнения госбюджета в первые месяцы текущего года.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь $1,5 млрд, говорится в новом консенсус-прогнозе Министерства экономразвития. Предыдущий прогноз МЭРТа содержал более оптимистичные показатели — планировалось в 2018 году привлечь $3,5 млрд.

Как сообщала «Фраза», парламент принял законопроекты № 5000 о Государственном бюджете на 2017 год и законопроект № 5130 о внесении изменений в ряд законодательных актов. Согласно этим документам с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине повышается сразу вдвое — до 3200 гривен.

26 января 2017 года Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

В январе 2018 года в Национальном банке Украины заявили, что рост цен на продукты может быть спровоцирован увеличением минимальной зарплаты.

Тэги: общество, цена, экономика, политика, инфляция, подорожание, рост цен

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

10.04.18 09:04

«Северный поток» задохнется от газа?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие
10.04.18 14:48
341
Последние новости
10.04.18 16:33

За год 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС
10.04.18 16:12

На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
10.04.18 15:52

В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции
10.04.18 15:31

Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
10.04.18 15:14

На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс
10.04.18 14:48

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие
10.04.18 14:07

Польша обнародовала окончательные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Качиньский
10.04.18 14:04

СМИ: Личные контакты Медведчука с Путиным — последняя ниточка, которая связывает Украину с Россией
10.04.18 14:02

В Минздраве советуют врачам учиться на «Докторе Хаусе» и других подобных сериалах
10.04.18 13:39

На Закарпатье пьяные полицейские на служебном авто попали в серьезную аварию

Интервью

10.04.18 09:24

Ром Николай Юрченко: Когда сразу акцентируешь внимание на своей национальности, к тебе другое отношение

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов