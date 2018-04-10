В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции

Инфляция в Украине составит в 2018 году до 10% из-за высоких темпов роста затрат на оплату труда в бюджетном секторе. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз озвучила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.



По ее словам, дальнейшее повышение заработной платы в бюджетной сфере темпами, которые выше инфляции, приведет к росту расходов на оплату труда свыше 18% ВВП. «Учитывая это, мы считаем, что инфляционное давление остается, и ожидаем, что инфляция в 2018 году останется высокой и может достигнуть 10%», — сказала она, сообщает УНИАН.



При этом представитель Всемирного банка назвала план доходов в государственном бюджете Украины оптимистичным, что, по ее словам, подтверждается статистикой выполнения госбюджета в первые месяцы текущего года.



Ранее СМИ сообщали, что правительство Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь $1,5 млрд, говорится в новом консенсус-прогнозе Министерства экономразвития. Предыдущий прогноз МЭРТа содержал более оптимистичные показатели — планировалось в 2018 году привлечь $3,5 млрд.

Как сообщала «Фраза», парламент принял законопроекты № 5000 о Государственном бюджете на 2017 год и законопроект № 5130 о внесении изменений в ряд законодательных актов. Согласно этим документам с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине повышается сразу вдвое — до 3200 гривен.

26 января 2017 года Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

В январе 2018 года в Национальном банке Украины заявили, что рост цен на продукты может быть спровоцирован увеличением минимальной зарплаты.