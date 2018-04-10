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На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс

На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс

В Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешние испытания — «это финальный этап масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощную ракетную технику, которая по всем показателям лучше российского аналога «Смерч», — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик будет проверять на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении по заранее определенным целям.

«Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будет определена собственная цель», — добавил Секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

«Хочу подчеркнуть, что первый этап государственных испытаний, во время которого ракеты попали в заданные цели на максимальной дальности стрельбы, прошел успешно — программа испытаний была полностью выполнена», — сказал Турчинов.

Как сообщала «Фраза», 4 августа 2016 года ГК «Укроборонпром» представил новый 120-мм миномет «Молот» стоимостью 483 тысячи гривен, сделанный полностью из материалов отечественного производства.

В ноябре того же года конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», успешно выполнило испытания заключительной партии минометов КБА-48М1 калибром 82-мм.

Тогда же глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко опубликовал инфографику, наглядно показывающую степень обеспечения украинской армии новым и отремонтированным вооружением.

26 мая 2017 года Вооруженные силы Украины провели испытания новой управляемой боевой ракеты.

В конце июля 2017 года в Украине прошли успешные испытания беспилотного БТР «Фантом-2».

В октябре 2017 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов остался доволен ракетными испытаниями нового противотанкового ракетного комплекса «Скиф», которые проходили как в Украине, так и за рубежом.

Тэги: Одесса, оружие, вооружение, испытания, ракетный комплекс

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