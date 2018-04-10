Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие

Сегодня, 10 апреля, правоохранители провели обыск в квартире народного депутата Украины Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», также обыск был проведен и в офисе Савченко.

Как сообщает УНН, в квартире Савченко обыск проводили следователи СБУ.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко подтвердила факт обыска.

В СБУ отметили, что провели обыск дома у Надежды Савченко в рамках расследования уголовного производства в котором фигурирует нардеп. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Вам всем хорошо известно, что СБУ расследует уголовное производство в котором фигурирует Савченко. Ведется расследование, проводятся различные следственные действия, в том числе и обыски», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по время обыска в квартире Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Об этом сообщила мать Надежды Мария Савченко.

Мария Савченко рассказала, что сегодня в 7 утра в помещение, где проживает Надежда Савченко вместе с сестрой и мамой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми и в течение двух часов проводили обыск в квартире нардепа.

Что именно искали следователи — матери они не сообщили, но Мария Савченко утверждает, что работники СБУ искали оружие. Следователи, по словам Марии Савченко, изъяли винчестер с компьютера сестры Надежды Веры Савченко, а также наградной пистолет нардепа.

«Пистолет Надежде подарил Андрей Парубий. Были и патроны к нему, они его и забрали», — сказала Мария Савченко.

Как уточняет «Украинская правда», после обысков СБУ продолжила следственные действия в офисе нардепа. Об этом сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

«Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации», — сказал Соловей.

Он назвал такие следственные действия бессмысленными и направленными на психологическое воздействие.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку.

Тэги: уголовное дело, СБУ, расследование, политика, криминал, Надежда Савченко

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

10.04.18 09:04

«Северный поток» задохнется от газа?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие
10.04.18 14:48
341
Последние новости
10.04.18 16:33

За год 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС
10.04.18 16:12

На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
10.04.18 15:52

В ближайшее время нас ждет очередной скачок инфляции
10.04.18 15:31

Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
10.04.18 15:14

На Одесщине испытали новый украинский ракетный комплекс
10.04.18 14:48

В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие
10.04.18 14:07

Польша обнародовала окончательные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Качиньский
10.04.18 14:04

СМИ: Личные контакты Медведчука с Путиным — последняя ниточка, которая связывает Украину с Россией
10.04.18 14:02

В Минздраве советуют врачам учиться на «Докторе Хаусе» и других подобных сериалах
10.04.18 13:39

На Закарпатье пьяные полицейские на служебном авто попали в серьезную аварию

Интервью

10.04.18 09:24

Ром Николай Юрченко: Когда сразу акцентируешь внимание на своей национальности, к тебе другое отношение

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов