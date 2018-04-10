В квартире и офисе Савченко прошли обыски. Говорят, что изъяли оружие

Сегодня, 10 апреля, правоохранители провели обыск в квартире народного депутата Украины Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», также обыск был проведен и в офисе Савченко.



Как сообщает УНН, в квартире Савченко обыск проводили следователи СБУ.



Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко подтвердила факт обыска.



В СБУ отметили, что провели обыск дома у Надежды Савченко в рамках расследования уголовного производства в котором фигурирует нардеп. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



«Вам всем хорошо известно, что СБУ расследует уголовное производство в котором фигурирует Савченко. Ведется расследование, проводятся различные следственные действия, в том числе и обыски», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что по время обыска в квартире Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.



Об этом сообщила мать Надежды Мария Савченко.



Мария Савченко рассказала, что сегодня в 7 утра в помещение, где проживает Надежда Савченко вместе с сестрой и мамой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми и в течение двух часов проводили обыск в квартире нардепа.



Что именно искали следователи — матери они не сообщили, но Мария Савченко утверждает, что работники СБУ искали оружие. Следователи, по словам Марии Савченко, изъяли винчестер с компьютера сестры Надежды Веры Савченко, а также наградной пистолет нардепа.



«Пистолет Надежде подарил Андрей Парубий. Были и патроны к нему, они его и забрали», — сказала Мария Савченко.



Как уточняет «Украинская правда», после обысков СБУ продолжила следственные действия в офисе нардепа. Об этом сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.



«Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации», — сказал Соловей.



Он назвал такие следственные действия бессмысленными и направленными на психологическое воздействие.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку.