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Польша обнародовала окончательные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Качиньский

Польша обнародовала окончательные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Качиньский

Польша обнародовала окончательные результаты расследования крушения самолета Ту-154 на борт которого находился президент страны Лех Качиньский. Как выяснили журналисты "Фразы", согласно обнародованным результатам, борту самолета произошел взрыв, после чего самолет начал падать.

Как сообщает TVP.info, данную информацию обнародовал бывший министр обороны, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич.

По его словам, пассажиров убил взрыв, произошедший возле центрального крыла, после взрыва самолет начал терять высоту. Технический отчет о причинах катастрофы подписали все члены комиссии.

Однако, причина самого взрыва до сих пор не установлена.

Как сообщала «Фраза», 10 апреля 2010 года самолет, на борту которого находился Президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 132 человека, разбился неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск.

Сразу после трагедии семья Леха Качиньского заявила, что считает, что авиакатастрофа была подстроена Москвой.

После пяти лет следствия глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что авиакатастрофа действительно могла быть результатом заговора. В сентябре 2016 года подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы заявила о том, что имеет свидетельства манипулированияРоссией некоторыми данными, которые касаются трагедии.

15 ноября в Кракове состоялась эксгумация тела бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе весной 2010 года.

17 ноября стало известно, что ДНК-анализ подтвердил принадлежность останков погибшему главе государства.

18 ноября 2016 года в Вавельском замке в Кракове состоялось перезахоронение тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

3 апреля 2017 года прокуратура Польши выдвинула официальные обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы с крушением Ту-154. «Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек.

11 апреля 2017 года польское следствие пришло к выводу, что на борту самолета Качиньского под Смоленском произошел взрыв.

В октябре 2017 года польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета, в результате аварии которого в поги Качиньский.

Тэги: Лех Качиньский, самолет, авиакатастрофа, мир, расследование, Польша, криминал

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