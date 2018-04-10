В Минздраве советуют врачам учиться на «Докторе Хаусе» и других подобных сериалах

В Министерстве здравоохранения рекомендуют украинским врачам учиться на известных медицинских сериалах, таких, как «Доктор Хаус», «Клиника» и «Анатомия страсти». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении МОЗ на странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, таким образом медикам рекомендуют подтянуть знание английского языка.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», — говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что герои медицинских сериалов «используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное». «Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться о чем говорится из контекста», — добавили в ведомстве.

В Минздраве, в частности, посоветовали медикам обратить внимание на такие сериалы, как «Скорая помощь», «Сестра Джеки», «Части тела».

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство здравоохранения с 13 марта отменило формы первичной медицинской документации — медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию, которые считает «морально устаревшими».

Также в Минздраве утвердили новый документ о работе врачей первичного звена.