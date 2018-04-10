На Закарпатье пьяные полицейские на служебном авто попали в серьезную аварию

На Закарпатье в селе Гать пьяные полицейские на служебном авто Skoda Octavia на скорости вылетел с дороги, врезались в дерево и перевернулись в кювет.

«Сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения показывали, как правильно отмечать праздники. Отдыхали на служебном авто. После пьяного ДТП пытались скрыться с места происшествия», — рассказал очевидец происшествия Александр Куницкий, сообщает ZIK.

По информации издания, больше всего во время аварии пострадала женщина-полицейская, ее с многочисленными травмами и переломами забрали в реанимацию.

В отделе коммуникации полиции области подтвердили факт ДТП с участием полицейских, уточнив, что правоохранителей было трое. Правда, информацию о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, пока не комментируют.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 сентября 2017 года утром в Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5.

17 октября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием пьяного сотрудника Печерского управления полиции.