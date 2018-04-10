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В ООН назвали главную причину смерти женщин бальзаковского возраста

В ООН назвали главную причину смерти женщин бальзаковского возраста

Главной причиной смерти женщин в возрасте 30–49 лет во всем мире является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем твиттере.

«Главная причина смерти женщин 30–49 лет по всему миру — ВИЧ-инфекция, на втором месте — ишемическая болезнь сердца, на третьем — проблемы с беременностью и родами, на четвертом — инсульт, на пятом — рак груди, на шестом — туберкулез», — говорится в сообщении.

 

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2016 году исследователи из Национального института здравоохранения США создали вагинальное кольцо с дапивирином, которое существенно снижает риск заражения ВИЧ.

В мае 2016 года группа молекулярных биологов под руководством Кэмела Халили впервые успешно вырезали сегмент ДНК, принадлежавший ВИЧ, из генома живых животных. Сделали они это с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9.

В июле 2017 года американские молекулярные биологи показали, как ВИЧ выглядел бы на видео. 

Тэги: ООН, женщина, здоровье, мир, смерть, смертность

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