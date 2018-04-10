Оказывается, родня фигуранта дела по МН17 живет в Киеве

В Киеве живет родной брат российского военного являющего фигурантом дела по крушению самолета малайзийских авиалиний МН17. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о брате Сергея Дубинского известного по кличке «Хмурый», Романе.

Роман Дубинский рассказал, что его брат действительно был российским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода».

«Он мне сам позвонил и сказал, что он „сейчас в ДНР“. Я говорю, „а что ты там делаешь, смысл?“ Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция — полностью проукраинская», — утверждает он.

Роман также общался со своим братом после того, как пресса начала писать о причастности «Хмурого» к транспортировке «Бука», который сбил самолет.

«Когда я узнал про этот самолет, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, затем я его удалил. Я ему позвонил и спросил — кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот такой был ответ. Я говорю: тут и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это «провокация», — сказал Роман Дубинский.

Журналисты попросили Романа прослушать запись перехватов СБУ, где, якобы, фигурирует голос Сергея Дубинского. «Похож, да. То что я слышу — да, есть сходство, и очень сильное», — сказал мужчина.

Роман Дубинский говорит, что уже более 10 лет не общается со своим братом из-за семейной ссоры. Сам он тоже был когда-то военным, но уволился из армии еще в начале 90-х годов.

«У нас мама болела очень серьезно раком. И у него было отношение к этому очень своеобразное. И я его для себя вычеркнул», — утверждает Роман.

Самого Сергея Дубинского журналисты тоже нашли. Он живет на хуторе Большой Лог Ростовской области РФ. Однако общаться с прессой российский военный откказался.

Ранее «Фраза» сообщала, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».