В Киеве продолжают избивать врачей, рассказавших о взятках в больнице

В Киеве накануне Пасхи избили УЗИ-специалиста столичного Клинико-диагностического центра Деснянского района Юрий Лиску. Как выяснили журналисты «Фразы», также стали поступать угрозы его коллеге-стоматологу Наталья Проценко.



Пострадавшие связывают это с тем, что располагают доказательствами о незаконной деятельности руководства центра, сообщают «Вести».



«Прямо возле входа в поликлинику ко мне навстречу вышли двое неизвестных молодых людей, на вид до 25 лет. Они пристально смотрели на меня, а когда поравнялись, один из них замахнулся, чтобы ударить меня рукой в висок, но я вовремя среагировал и удар пришелся по скуле. В результате я получил рассечение. Затем эти двое, по виду типичные титушки, начали меня избивать, при этом один из них сказал: «Если ты не заткнешься, мы тебя убьем», — рассказал Лиска.





У пострадавшего диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рассечение мягких тканей.



Лиска связывает очередное нападение с его недавним визитом к главе Деснянского района Геннадию Заболотному. Говорит, что предоставил чиновнику доказательства незаконной деятельности руководства КДЦ Деснянского района.



В день избиения Лиски еще один врач Наталья Проценко сообщила, что ей снова начали поступать угрозы. «6 апреля я шла к руководству КДЦ, чтобы зафиксировать, что меня не пускают на работу, несмотря на очередное решение суда о моем незаконном увольнении и восстановлении в должности. Возле входа в главное здание КДЦ на ул. Закревского ко мне подошел директор центра Юрий Лымарь и сказал, что видел, как избили Лиску, и что я вместе со своими детьми буду следующей», — рассказывает Проценко.



По ее словам, угрозы активизировались после того, как она выиграла очередной суд. «На днях меня в очередной раз, после второго увольнения, суд восстановил в должности, а руководство КДЦ отказывается выполнить решение», — уточнила Проценко.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года на врачей второй киевской районной больницы напали неизвестные. Пострадавшие врачи связали нападения с заявлениями о коррупции в медицинском учреждении.