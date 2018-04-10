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Во Львове любители русской попсы избили недовольных

Во Львове любители русской попсы избили недовольных

На Пасху во Львове любители российской поп-музыки избили недовольных. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook написал пользователь Radko Mokryk.

Он рассказал, что инцидент произошел в баре «Бидон», где играл «Ласковый май» и «Медуза». Группа из пяти человек (двое парней и три девушки) сделали замечание персоналу относительно музыки, а когда ее не выключили, компания стала уходить, заявив о недопустимости российской попсы в общественных местах.

В этот момент к ним подошел мужчина, который был возмущен, что кому-то не нравится русский язык во Львове. В результате завязалась драка: любители российской попсы избили компанию, пострадали и девушки.

Уточняется, что на место происшествия очевидцы вызвали полицию. На нападавших пострадавшие написали заявление.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 мая 2016 года во Львове на одной из городских улиц возле кафе произошла массовая драка между иностранцами. В результате инцидента были травмированы шесть человек.

В ночь на 23 февраля 2017 года во Львове возле одноименного отеля произошла массовая драка с участием радикалов «Правого сектора» и туристов из Беларуси.

Тэги: драка, Львов, Украина, общество, Россия, избиение, музыка, попса

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