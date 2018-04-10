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В России курс евро достиг двухлетнего максимума. Российские олигархи за день потеряли на бирже $12 млрд.

В России курс евро достиг двухлетнего максимума. Российские олигархи за день потеряли на бирже $12 млрд.

Впервые с 2016 года в России евро перешагнул отметку в 75 руб., а доллар держится на уровне выше 60 руб. Как выяснили журналисты «Фразы», курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года поднялся выше 75 руб. и достиг уровня в 75,35 руб. (рост на 5,56%).

Как сообщает РБК, ослабление рубля происходит на фоне снижения котировок индексов Мосбиржи. За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович заявила, что падение индексов Мосбиржи связано с заявлением UC Rusal о невозможности обслуживать свои долларовые обязательства.

«На UC Rusal оказывается беспрецедентное давление — как в плоскости реального сектора, так и в отношении рынка ценных бумаг, где открыта мощнейшая игра на понижение стоимости эмитента», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

В то же время, совокупное состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось более чем на $11,7 млрд после введения нового пакета антироссийских санкций. Это следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник, 9 апреля, в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Также $1,3 млрд потерял и основной владелец «Норильского никеля» (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

Третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $813 млн).

Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов — на $47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 апреля 2018 года США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список.

Тэги: Россия, мир, экономика, олигархи

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